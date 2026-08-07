ЕС вводит новые санкции против России, – Каллас
В пятницу, 7 августа, Европейский Союз утвердил новые санкции против России. Ограничения введены в ответ на недавние массированные удары по Украине.
Что известно о новых санкциях ЕС против России
ЕС ввел санкции в отношении пяти лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, о чем сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Каждая новая атака на Украину – это еще одна причина для Европы еще больше усилить давление на Россию. В ответ на недавнюю серию российских авиаударов ЕС сегодня ввел санкции против пяти лиц, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.
Каллас добавила, что российская армия увязла на поле боя, поэтому Москва еще больше наращивает свою кампанию террора против мирного населения.
ЕС должен и впредь усиливать давление на Россию, пока Москва не прекратит свою войну,
– отметила Кая Каллас.
- Среди лиц, попавших под санкции, – Рамиль Наилевич Бадгутдинов, генеральный директор АО "Серпуховский завод "Металлист"", предприятия, производящего высокоточные электромеханические компоненты, в том числе системы, используемые в российских баллистических ракетах "Искандер-М".
- Также в санкционный список включили Александра Юрьевича Дюкарева, генерального директора АО "Красноярский машиностроительный завод", предприятия, участвующего в производстве баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса РС-28 "Сармат".
Среди других лиц, попавших под санкции, – руководители российских компаний, занимающихся производством военных систем связи, а также разработкой программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов и космических военных технологий. Об этом сообщили на сайте Совета Европейского союза.
Напомним, что Европейский Союз регулярно вводит ограничения против России. В частности, 21-й пакет санкций был принят в прошлом месяце – 23 июля.
Кроме того, ограничения уже вводились против России в связи с атаками. Речь идет об ударах по Киеву в начале июля. Рада ЕС приняла санкции 17 июля.
Какие еще санкции ввели против России
Великобритания недавно объявила о новых санкциях против России. В список добавили 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов.
Также ограничения ввели Соединенные Штаты. Новые санкции против России будут действовать в течение двух лет.