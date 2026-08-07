ЕС вводит новые санкции против России, – Каллас

В пятницу, 7 августа, Европейский Союз утвердил новые санкции против России. Ограничения введены в ответ на недавние массированные удары по Украине.

Что известно о новых санкциях ЕС против России

ЕС ввел санкции в отношении пяти лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, о чем сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Кая Каллас Глава европейской дипломатии Каждая новая атака на Украину – это еще одна причина для Европы еще больше усилить давление на Россию. В ответ на недавнюю серию российских авиаударов ЕС сегодня ввел санкции против пяти лиц, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.

Каллас добавила, что российская армия увязла на поле боя, поэтому Москва еще больше наращивает свою кампанию террора против мирного населения.

ЕС должен и впредь усиливать давление на Россию, пока Москва не прекратит свою войну,

– отметила Кая Каллас.

Среди лиц, попавших под санкции, – Рамиль Наилевич Бадгутдинов, генеральный директор АО "Серпуховский завод "Металлист"", предприятия, производящего высокоточные электромеханические компоненты, в том числе системы, используемые в российских баллистических ракетах "Искандер-М".

Также в санкционный список включили Александра Юрьевича Дюкарева, генерального директора АО "Красноярский машиностроительный завод", предприятия, участвующего в производстве баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса РС-28 "Сармат".

Среди других лиц, попавших под санкции, – руководители российских компаний, занимающихся производством военных систем связи, а также разработкой программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов и космических военных технологий. Об этом сообщили на сайте Совета Европейского союза.

Напомним, что Европейский Союз регулярно вводит ограничения против России. В частности, 21-й пакет санкций был принят в прошлом месяце – 23 июля.

Кроме того, ограничения уже вводились против России в связи с атаками. Речь идет об ударах по Киеву в начале июля. Рада ЕС приняла санкции 17 июля.

Какие еще санкции ввели против России

Великобритания недавно объявила о новых санкциях против России. В список добавили 12 компаний, одно физическое лицо и шесть судов.

Также ограничения ввели Соединенные Штаты. Новые санкции против России будут действовать в течение двух лет.