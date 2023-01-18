Венгрия хочет смягчить санкции против приспешников Путина: о ком идет речь

Венгрия заявила, что планирует исключить девять человек из списка западных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Кого Венгрия хочет исключить из списка санкций

Речь идет о Викторе Рашникове, Алишере Усманове, Петре Авене и других. Будапешт намерен возобновить выдачу виз и разморозить активы упомянутых лиц.

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, что Венгрия уже не в первый раз грозится смягчить санкции против России. Правительство Орбана настаивает на исключении 9 человек из списка ограничительных мер.

Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан не раз критиковал Европу за санкции против России ведь по его мнению, такие санкции не ослабляют Россию и не помогают Украине. Но они только вредят Евросоюзу.

Венгрия хочет исключить из списка сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнес-партнера Авена Михаил Фридман, белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, его сына Никиту Мазепина, российских олигархов: Григорий Березкин и Вячеслав Моше Кантор.

Кто эти 9 человек из санкционного списка

Алишер Усманов – прокремлевский олигарх с особо тесными связями с президентом России. Он является одним из "любимых Путина";

Петр Авен – одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, регулярно встречающихся с Владимиром Путиным.

– одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, регулярно встречающихся с Владимиром Путиным. Виктор Рашников – ведущий российский олигарх. Он владелец и председатель совета директоров компании Магнитогорского металлургического комбината (ММК), являющийся одним из крупнейших налогоплательщиков в России.

Из-за санкций яхта олигарха, стоимостью 600 миллионов долларов - крупнейшей в мире, под арестом. Сестра Исмаилова также подверглась санкциям.

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