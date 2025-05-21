Действительно выведут Россию из равновесия: какие санкции будут болезненными для Кремля

Европейский Союз принял 17 пакет санкций против России, который направлен против теневого флота. Он не стал чем-то уж слишком жестким для Кремля. Но Европа имеет рычаги влияния, чтобы ударить по России.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, то, что Европа уже пытается давить и вводит санкции против России – это позитив. Но на самом деле можно было бы действовать значительно решительнее.

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Какими должны быть жесткие санкции

Как отметил Пендзин, Европа способна организовать болезненные ограничения для России. Но пока они этого не делают. Чтобы такой пакет был действительно болезненным, нужно задеть целые отрасли – энергетическую, банковскую, атомную и т.д.

Такие ограничения начнут давить и на отдельные страны в Европейском Союзе. К примеру, на Венгрию и Словакию, чья экономика "сидит" на нефтепроводе "Дружба". Поэтому в ЕС будет сложно найти консенсус под жесткие решения против России.

Европа договаривается с США

Европу ожидает жесткий разговор с Соединенными Штатами относительно дальнейших торговых отношений. Не секрет, что США хотят поставлять туда сжиженный газ и продукты аграрного сектора. Вполне вероятно, что европейцы будут готовы купить сжиженный газ в больших объемах.

Вполне вероятно, что в 18 пакете санкций мы увидим запрет поставок сжиженного российского газа в ЕС. Но это не потому, что европейцы хотят плохое сделать россиянам. Они используют этот механизм, чтобы хотя бы как-то найти общий язык с Трампом,

– отметил Пендзин.

В целом ситуация с дальнейшим давлением на Россию является достаточно неприятной. Дональд Трамп, судя по всему, захочет отойти от мирных переговоров. Он не собирается усиливать давление на Россию, а хочет с ней сотрудничать. Поэтому, вероятно, Трамп постепенно будет перекладывать всю ответственность за прекращение войны на Европу.

Это достаточно серьезный негатив. Европа пока не готова полностью взять на себя бремя. Там нет ни оружия, ни развернутых предприятий ВПК. Европа сильно напугана, но медленно разворачивается,

– заметил Пендзин.

Добавим, недавно состоялся телефонный звонок между Трампом и Путиным. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в конце концов Трамп отказался присоединяться к европейским санкциям против России. В США уже намекают на возможный выход из переговоров.