Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, те, що Європа вже намагається тиснути та вводить санкції проти Росії – це позитив. Але насправді можна було б діяти значно рішучіше.

До теми Новий пакет санкцій проти Росії має багато спірних нюансів

Якими мають бути жорсткі сакнції

Як наголосив Пендзин, Європа здатна організувати болісні обмеження для Росії. Але поки вони цього не роблять. Щоб такий пакет був дійсно болючим та вивів Росію з рівноваги, потрібно зачепити цілі галузі – енергетичну, банківську, атомну тощо.

Такі обмеження почнуть тиснути і на окремі країни в Європейському Союзі. До прикладу, на Угорщину та Словаччину, чия економіка "сидить" на нафтопроводі "Дружба". Тому в ЄС буде складно знайти консенсус під жорсткі рішення проти Росії.

Європа домовляється зі США

На Європу очікує жорстка розмова зі Сполученими Штатами щодо подальших торгівельних стосунків. Не секрет, що США хочуть постачати туди скраплений газ та продукти аграрного сектору. Цілком ймовірно, що європейці будуть готові купити скраплений газ у великих обсягах.

Цілком ймовірно, що в 18 пакеті санкцій ми побачимо заборону постачання скрапленого російського газу до ЄС. Але це не через те, що європейці хочуть погане зробити росіянам. Вони використають цей механізм, щоб хоча б якось знайти спільну мову з Трампом,

– зазначив Пендзин.

Загалом ситуація з подальшим тиском на Росію є досить неприємною. Дональд Трамп, судячи з усього, захоче відійти від мирних переговорів. Він не збирається посилювати тиск на Росію, а хоче з нею співпрацювати. Тому, ймовірно, Трамп поступово перекладатиме усю відповідальність за припинення війни на Європу.

Це достатньо серйозний негатив. Європа поки не готова повністю взяти на себе тягар. Там немає ні зброї, ні розгорнутих підприємств ВПК. Європа сильно настрашена, але повільно розгортається,

– зауважив Пендзин.

Додамо, нещодавно відбувся телефонний дзвінок між Трампом і Путіним. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що зрештою Трамп відмовився приєднуватися до європейських санкцій проти Росії. У США вже натякають на можливий вихід із переговорів.