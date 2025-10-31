Производители дронов и ракет: Зеленский ввел санкции против компаний, которые поддерживают ВПК России

Президент Украины подписал два указа о введении санкций. Первый указ касается пропагандистов, а второй касается компаний, которые помогают России производить оружие.

Какие санкции ввел Зеленский?

Новый указ касается применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.

Первый указ касается пророссийских пропагандистов – 14 физических лиц, которые оправдывают войну, отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

Вторым указом введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК – 10 физических лиц и 31 юридических – резидентов России, Китая и Ирана. Среди них – компании и их руководители и владельцы, которые связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций.

Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию.

Что известно о спаде ВПК России?

По данным Росстата, производство в отраслях, связанных с ВПК, перешло к стагнации или сокращению, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ The Moscow Times.

В частности, выпуск "других транспортных средств", включая танки и БМП, в сентябре замедлился более чем в 10 раз – с 61,2% в августе до 6% в сентябре. В 2023 году этот показатель вырос на 29%, а в 2024 – на 34,2%.

Производство "готовых металлических изделий", то есть большинства видов вооружения упало на 1,6% в этом году, хотя в прошлом году демонстрировало рост аж в 31,6%.

В целом темпы роста военной промышленности России упали с 2,4% в августе до 0,4% в сентябре. Российские финансисты считают, что проблемы отрасли связаны с ограничениями бюджета.

Какие санкции против России ввела Украина?