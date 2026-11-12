Как европейское сырье попадает в российские ракеты

Металл завода активно используется для производства оружия против Украины, о чем говорится в расследовании Associated Press.

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Глинозем является базовым компонентом для выплавки алюминия, из которого изготавливают прочные сплавы для ракет, беспилотников и самолетов. По данным Рады экономической безопасности Украины, после того как Австралия и Украина приостановили экспорт в Россию, доля ирландского сырья в производстве "Русала" выросла до 17%.

Несмотря на призывы Киева и европейских активистов, глинозем до сих пор не попал под санкции " санкции ЕС ".

Обратите внимание! В июле Европарламент принял резолюцию с призывом запретить этот экспорт, но в 21-й пакет санкций сырье так и не включили.

Еврокомиссия говорит о необходимости сохранить "деликатный баланс", чтобы не навредить экономике самих стран-членов, ведь глинозем является критически важным сырьем для Европы.

Ирландское правительство также занимает осторожную позицию. Министр Найл Коллинз утверждает, что прямых доказательств использования их глинозема в военной промышленности нет, хотя результаты официального расследования Дублин так и не обнародовал.

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Завод в графстве Лимерик перешел под контроль россиян еще в 2007 году. Расследование OCCRP и The Irish Times, опубликованное ранее в этом году, ясно показало: ирландский глинозем переплавляют в России на алюминий, который затем продают оборонным предприятиям. Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан публично признал, что это продукция "несомненно, по крайней мере частично, попадает в военно-промышленный комплекс".

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В частности, грузовое судно Karin длиной 400 футов (120 метров) на этой неделе стояло у причала в заболоченном устье реки Шеннон в Ирландии. Вскоре оно отправилось в Россию, загруженное белым порошком, который можно превратить в материал для производства оружия, критически важного для Москвы в войне против Украины.

Компания Aughinish Alumina в своем заявлении подчеркнула, что ее продукция "не имеет никакого отношения к цепочке поставок российской военной промышленности".

Компания также сообщила, что наняла независимую организацию для проведения ежемесячных проверок по требованию ирландских властей, чтобы "усилить возможности отслеживания происхождения продукции".

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Это слишком большой бизнес, чтобы просто взять и закрыть его. Там работает слишком много людей, чтобы правительство могло просто вмешаться– сказал бывший портовый рабочий Джо Генлон.

Однако он добавил, что "конечно, они должны это сделать", если Ирландия хочет "остановить войну в Украине".

Напомним, что о ситуации с компанией " завода Aughinish Alumina " стало известно еще в начале года. Согласно информации, глинозем с завода "Aughinish Alumina", вероятно, поставляется также на большой завод в Красноярске.

Украина призывает ЕС ввести санкции против ввести санкции. Отмечается, что лишение России глинозема снизит ее способность производить оружие.