Сырье для российских ракет: почему завод в Европе до сих пор поставляет глинозем в Москву

Завод Aughinish / Фото відкриті джерела
Крупнейший в Европе глиноземный завод Aughinish, расположенный в Ирландии, регулярно отправляет суда с критически важным сырьем в Санкт-Петербург. Это предприятие принадлежит российскому гиганту "Русал" подсанкционного олигарха Олега Дерипаски.
Как европейское сырье попадает в российские ракеты
Металл завода активно используется для производства оружия против Украины, о чем говорится в расследовании Associated Press.
Глинозем является базовым компонентом для выплавки алюминия, из которого изготавливают прочные сплавы для ракет, беспилотников и самолетов. По данным Рады экономической безопасности Украины, после того как Австралия и Украина приостановили экспорт в Россию, доля ирландского сырья в производстве "Русала" выросла до 17%.
Несмотря на призывы Киева и европейских активистов, глинозем до сих пор не попал под санкции " санкции ЕС ".
Обратите внимание! В июле Европарламент принял резолюцию с призывом запретить этот экспорт, но в 21-й пакет санкций сырье так и не включили.
- Еврокомиссия говорит о необходимости сохранить "деликатный баланс", чтобы не навредить экономике самих стран-членов, ведь глинозем является критически важным сырьем для Европы.
- Ирландское правительство также занимает осторожную позицию. Министр Найл Коллинз утверждает, что прямых доказательств использования их глинозема в военной промышленности нет, хотя результаты официального расследования Дублин так и не обнародовал.
Завод в графстве Лимерик перешел под контроль россиян еще в 2007 году. Расследование OCCRP и The Irish Times, опубликованное ранее в этом году, ясно показало: ирландский глинозем переплавляют в России на алюминий, который затем продают оборонным предприятиям. Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан публично признал, что это продукция "несомненно, по крайней мере частично, попадает в военно-промышленный комплекс".
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В частности, грузовое судно Karin длиной 400 футов (120 метров) на этой неделе стояло у причала в заболоченном устье реки Шеннон в Ирландии. Вскоре оно отправилось в Россию, загруженное белым порошком, который можно превратить в материал для производства оружия, критически важного для Москвы в войне против Украины.
- Компания Aughinish Alumina в своем заявлении подчеркнула, что ее продукция "не имеет никакого отношения к цепочке поставок российской военной промышленности".
- Компания также сообщила, что наняла независимую организацию для проведения ежемесячных проверок по требованию ирландских властей, чтобы "усилить возможности отслеживания происхождения продукции".
Это слишком большой бизнес, чтобы просто взять и закрыть его. Там работает слишком много людей, чтобы правительство могло просто вмешаться
Однако он добавил, что "конечно, они должны это сделать", если Ирландия хочет "остановить войну в Украине".
Напомним, что о ситуации с компанией " завода Aughinish Alumina " стало известно еще в начале года. Согласно информации, глинозем с завода "Aughinish Alumina", вероятно, поставляется также на большой завод в Красноярске.
Украина призывает ЕС ввести санкции против ввести санкции. Отмечается, что лишение России глинозема снизит ее способность производить оружие.
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