Как завод в Европе может сотрудничать с Россией?

Речь идет о предприятии Aughinish Alumina, которое расположено на западе Ирландии и входит в структуру российского гиганта "Русал". В свою очередь около четверти акций "Русала" опосредованно принадлежат российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, пишет The Guardian.

После начала полномасштабной войны в 2022 году объемы поставок глинозема из Ирландии в Россию заметно выросли. По данным аналитиков, в 2023 году экспорт составил около 243 миллионов долларов, а уже в 2024-м подскочил до 376 миллионов. При этом завод является единственным производителем глинозема в Ирландии и одним из ключевых в Европе.

Ранее ирландские власти уверяли, что предприятие никоим образом не связано с российской военной машиной. Но нынешние данные вызывают новые вопросы относительно того, как именно используется это сырье после экспорта:

Глинозем с Aughinish Alumina, вероятно, поставляется на российские предприятия "Русал", в частности на крупный завод в Красноярске. Там его превращают в алюминий, который далее продается через торговые структуры.

Согласно открытым данным, только в 2024 году в Красноярск было отправлено почти 500 тысяч тонн глинозема.

Далее металл попадает к посредникам, а от них – к компаниям, связанных с производством оружия. В утечках фигурирует компания-посредник, среди клиентов которой – предприятия, изготавливающие ракеты для России, взрывчатку и другую военную продукцию.

Заметьте! Сам завод является важным для экономики Ирландии – здесь работает около 900 человек, а продукция покрывает значительную часть потребностей ЕС в глиноземе.

Как Европа продолжает "финансировать" Россию?

Торговля между Евросоюзом и Россией продолжается, и о чем свидетельствуют данные GRM Center. Дело в том, что Европейский Союз импортировал из России 5,08 миллионов тонн продукции горно-металлургического комплекса в 2025 году. Кремль получил от этих поставок 2,08 миллиардов евро.

Несмотря на многолетнее сокращение, объемы остаются значительными,

– говорится в тексте.

Наибольшая доля импорта – стальные полуфабрикаты – 3,72 миллиона тонн или 73% общего объема. Это на 18,3% больше, чем в 2024 году.

Более того, расходы потребителей в Европе на такую продукцию достигли 1,63 миллиарда евро. Основными потребителями в прошлом году были:

Бельгия – 1,29 миллиона тонн; Италия – 836,72 тысячи тонн. Чехия – 826,46 тысячи тонн.

Плохая новость заключается в том, что импорт российских полуфабрикатов в страны ЕС может сохраняться и в дальнейшем. Дело в том, что для отдельных позиций, (прежде всего слябов) в санкционном режиме действует переходный механизм. То есть поставки такой продукции разрешены в пределах поэтапно сокращаемых квот – до 30 сентября 2028 года.

Значительные объемы импорта наблюдаются и по чугуна. Но следует сразу отметить, что поставки осуществлялись только в I квартале.

С января по март российские производители успели отгрузить в ЕС 696,99 тысячи тонн чугуна. Однако следует добавить что это снижение на 32,3% по сравнению с 2025 годом в целом.

В Италию направлено почти весь объем сырья – 524,62 тысячи тонн.

Третьим товаром в этом списке, стало железо прямого восстановления (DRI) – 584,65 тысячи тонн на 175,83 миллиона евро.,Среди крупнейших импортеров DRI – Италия – 312 _COPY2 14 тысячи тонн и Бельгия – 135,27 тысячи тонн.

