Сировина для російських ракет: чому завод у Європі досі постачає глинозем Москві

Як європейська сировина потрапляє до російських ракет

Метал заводу активно використовується для виробництва зброї проти України, про що йдеться у розслідуванні Associated Press.

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Глинозем є базовим компонентом для виплавки алюмінію, з якого роблять міцні сплави для ракет, безпілотників та літаків. За даними Ради економічної безпеки України, після того, як Австралія та Україна зупинили експорт до Росії, частка ірландської сировини у виробництві Rusal зросла до 17%.

Попри заклики Києва та європейських активістів, глинозем досі не потрапив під санкції ЄС.

Зверніть увагу! У липні Європарламент ухвалив резолюцію із закликом заборонити цей експорт, але до 21-го пакета санкцій сировину так і не включили.

Єврокомісія каже про необхідність зберегти "делікатний баланс", щоб не нашкодити економіці самих країн-членів, адже глинозем є критичною сировиною для Європи.

Ірландський уряд також займає обережну позицію. Міністр Найл Коллінз стверджує, що прямих доказів використання їхнього глинозему у військовій промисловості немає, хоча результати офіційного розслідування Дублін так і не оприлюднив.

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Завод у графстві Лімерик перейшов під контроль росіян ще у 2007 році. Розслідування OCCRP та The Irish Times, опубліковане раніше цього року, чітко показало: ірландський глинозем переплавляють у Росії на алюміній, який потім продають оборонним підприємствам. Спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван публічно визнав, що ця продукція "безперечно, принаймні частково потрапляє до військово-промислового комплексу".

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Зокрема, вантажне судно Karin завдовжки 400 футів (120 метрів) цього тижня стояло на причалі в заболоченому гирлі річки Шеннон в Ірландії. Незабаром воно вирушило до Росії, завантажене білим порошком, який можна перетворити на матеріал для виробництва зброї, критично важливої для Москви у війні проти України.

Компанія Aughinish Alumina у своїй заяві наголосила, що її продукція "не має жодного стосунку до ланцюга постачання російської військової промисловості".

Компанія також повідомила, що найняла незалежну організацію для проведення щомісячних перевірок на вимогу ірландської влади, щоб "посилити можливості відстеження походження продукції".

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Це надто великий бізнес, щоб просто взяти й закрити його. Занадто багато людей там працює, щоб уряд міг просто втрутитися– сказав колишній портовий робітник Джо Генлон.

Однак він додав, що "звісно, вони повинні це зробити", якщо Ірландія хоче "зупинити війну в Україні".

Нагадаємо, що про ситуацію щодо заводу Aughinish Alumina стало відомо ще на початку року. Згідно з інформацією, глинозем з Aughinish Alumina, ймовірно, постачається ще й на великий завод у Красноярську.

Україна закликає ЄС запровадити санкції. Наголошується, що позбавлення Росії глинозему знизить її спроможність виробляти зброю.