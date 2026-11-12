Сировина для російських ракет: чому завод у Європі досі постачає глинозем Москві

Завод Aughinish / Фото відкриті джерела
Найбільший у Європі глиноземний завод Aughinish, розташований в Ірландії, регулярно відправляє судна з критично важливою сировиною до Санкт-Петербурга. Це підприємство належить російському гіганту Rusal підсанкційного олігарха Олега Дерипаски.
Як європейська сировина потрапляє до російських ракет
Метал заводу активно використовується для виробництва зброї проти України, про що йдеться у розслідуванні Associated Press.
Глинозем є базовим компонентом для виплавки алюмінію, з якого роблять міцні сплави для ракет, безпілотників та літаків. За даними Ради економічної безпеки України, після того, як Австралія та Україна зупинили експорт до Росії, частка ірландської сировини у виробництві Rusal зросла до 17%.
Попри заклики Києва та європейських активістів, глинозем досі не потрапив під санкції ЄС.
Зверніть увагу! У липні Європарламент ухвалив резолюцію із закликом заборонити цей експорт, але до 21-го пакета санкцій сировину так і не включили.
- Єврокомісія каже про необхідність зберегти "делікатний баланс", щоб не нашкодити економіці самих країн-членів, адже глинозем є критичною сировиною для Європи.
- Ірландський уряд також займає обережну позицію. Міністр Найл Коллінз стверджує, що прямих доказів використання їхнього глинозему у військовій промисловості немає, хоча результати офіційного розслідування Дублін так і не оприлюднив.
Завод у графстві Лімерик перейшов під контроль росіян ще у 2007 році. Розслідування OCCRP та The Irish Times, опубліковане раніше цього року, чітко показало: ірландський глинозем переплавляють у Росії на алюміній, який потім продають оборонним підприємствам. Спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван публічно визнав, що ця продукція "безперечно, принаймні частково потрапляє до військово-промислового комплексу".
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Зокрема, вантажне судно Karin завдовжки 400 футів (120 метрів) цього тижня стояло на причалі в заболоченому гирлі річки Шеннон в Ірландії. Незабаром воно вирушило до Росії, завантажене білим порошком, який можна перетворити на матеріал для виробництва зброї, критично важливої для Москви у війні проти України.
- Компанія Aughinish Alumina у своїй заяві наголосила, що її продукція "не має жодного стосунку до ланцюга постачання російської військової промисловості".
- Компанія також повідомила, що найняла незалежну організацію для проведення щомісячних перевірок на вимогу ірландської влади, щоб "посилити можливості відстеження походження продукції".
Це надто великий бізнес, щоб просто взяти й закрити його. Занадто багато людей там працює, щоб уряд міг просто втрутитися
Однак він додав, що "звісно, вони повинні це зробити", якщо Ірландія хоче "зупинити війну в Україні".
Нагадаємо, що про ситуацію щодо заводу Aughinish Alumina стало відомо ще на початку року. Згідно з інформацією, глинозем з Aughinish Alumina, ймовірно, постачається ще й на великий завод у Красноярську.
Україна закликає ЄС запровадити санкції. Наголошується, що позбавлення Росії глинозему знизить її спроможність виробляти зброю.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі1 коментар