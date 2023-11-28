Эмбарго частично эффективно

По словам Андрея Коболева, ценовой потолок не обладает желаемым эффектом, особенно в отношении доходов России от экспорта нефти. Проблема кроется именно в механизме внедрения этого ценового потолка.

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Без эффективного механизма можно установить даже "нулевой потолок", но если ряд стран это будут игнорировать, как Китай или Индия, то результата не будет.

К теме! До сих пор Индия оставалась одним из крупнейших импортеров нефти и прибыльным торговым путем для России. Но сейчас страна стремится рассчитываться за нефть национальной валютой, что осложнило процессы торговли для России.

Компенсируют цены объемом

Чтобы стабильно продавать энергопродукты Россия установила на них скидки, но увеличила объемы поставок.

Таким образом, они на самом деле оказывают давление на других поставщиков нефти из-за не нефти напрямую, а поставляемых Индией и Китаем нефтепродуктов на рынки других стран,

– объясняет Андрей Коболев.

Данные российского бюджета свидетельствуют о том, что, несмотря на западные санкции, страна продолжает получать значительные прибыли, в частности, от продажи нефти. Поток поступлений в бюджет растет уже несколько месяцев, как в рублях, так и в долларах.

Любопытно! Россия также использует разные каналы оплаты, что затрудняет их обнаружение. Применение импортных пошлин или других налогов в конечные продукты, идущие в Европу, может быть более эффективным экономическим стимулом для ограничения российских энергоснабжений.

Если применять этот механизм, то скачки цен на энергетическом рынке не будут проблемой для бюджетов.

Дело в том, что европейцы начали компенсировать своим потребителям часть стоимости энергоносителей из-за слишком высоких цен. Это механизм защиты, который можно усилить из этих сборов, которые они могут накладывать на товары и энергоносители, если они поставляются России в Европу. То есть внедрять импортную пошлину, забирать большую часть стоимости и из нее выдавать компенсации,

- добавляет эксначальник "Нафтогаза".

По его мнению, в будущем это приведет к тому, что Россия будет пытаться поднять цену, чтобы получить максимальную выгоду. Европа, в свою очередь, будет накладывать пошлины. Она будет идти в бюджет, а средства из бюджета будут идти потребителям.