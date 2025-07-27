Ограничения против 45 компаний в мире: Украина синхронизировала санкции против России с 18 пакетом ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции против лиц и компаний, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу и так называемому "теневому флоту". Это помогло синхронизировать ограничения с новым пакетом от ЕС.

Об этом рассказал Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии 24 Каналу.

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Как государство синхронизирует европейские санкции в украинской юрисдикции?

Внедряя санкции против физических лиц и компаний, которые помогают России и ее военному руководству, Украина синхронизирует экономические ограничения с международными партнерами. В субботу, 27 июля, Владимир Зеленский подписал решение Совета Нацбезопасности и обороны о применении персональных специальных санкций и других ограничительных мер против России.

Таким образом все 18 пакетов санкций, введенных в Европейском Союзе, полностью синхронизированы и действующие в Украине. В частности ограничения 18-го пакета касается структур, связанных с российским теневым танкерным флотом, физическими и юридическими лицами.

В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации – в частности компании из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран. Структуры, которые связаны с теневым флотом, поставками товаров двойного назначения в обход санкций, а также с российским ВПК,

– пояснил Владислав Власюк.

В санкционный список Украины уже внесены около 40% новых европейских санкционных целей. Это свидетельствует в частности об эффективной координации подходов. Уполномоченный отметил, что чем лучше синхронизация санкций, тем сложнее их обходить. Работа Украины в этом направлении продолжается. Киев передал партнерам конкретные предложения к следующему, 19-му санкционному пакету.