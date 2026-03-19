Экономика Новости экономики Опять уступки: США снимают санкции с фирм, связанных с Россией
19 марта, 11:02
Ирина Гайдук
Основні тези
  • США сняли санкции с трех компаний, связанных с Россией: BSB Group, Turken Dijital Matbaa Teknolojileri и Futuris FZE.
  • Отменены санкции также касаются нескольких физических лиц, включая двух москвичей – Евгению Тюрикову и Бориса Воронцова.

США снова ослабляют санкции против лиц и компаний, которые были связаны с Россией. Американский Минфин отменил ограничения против фирм из ОАЭ и Турции, а также нескольких москвичей.

С каких компаний сняли санкции?

Решение Минфина опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как отмечается в документе, из "черного списка" США исключили три компании:

  • BSB Group

Это турецкая компания, которая попала под санкции США в 2023 году в рамках ограничений, введенных против России.

Компанию включили в санкционный список Министерства финансов США указом, который был направлен против структур, поддерживающих экономику России и ее военно-промышленный комплекс.

Санкции наложили из-за связи BSB Group с турецким бизнесменом Берком Тюркеном. По данным США, компания была в его собственности или действовала от его имени и проводила деятельность в технологическом секторе России.

  • Turken Dijital Matbaa Teknolojileri Bilgisayar Bilisim Kirtasiye Fotografcilik Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi

Тоже турецкое предприятие, которое работает преимущественно в сфере полиграфии и цифровых услуг.

Компания находится в Анкаре и была основана в 2007 году. Ее главное направление – изготовление различной печатной продукции.

Под санкции фирма попала тоже в 2023 году из-за деятельности, которая может быть связана с поддержкой соответствующего российского сектора.

  • Futuris FZE

Эта компания из Объединенных Арабских Эмиратов. Она занимается поставкой технологического оборудования и электронных компонентов, также приборов для обработки металла и электроники.

Однако компания привлекла внимание из-за того, что, по данным США, она использовалась для обхода санкций. В частности, через нее российские структуры закупали оборудование для производства микроэлектроники.

В результате Futuris FZE в 2023 году попала под санкции США.

Кого еще исключили из санкционных списков?

Также США отменили санкции против нескольких физических лиц. Среди них двое москвичей – Евгения Тюрикова и Борис Воронцов.

  • Тюрикова родилась в украинском Севастополе, но работала на Москву. В частности, руководила одним из подразделений подсанкционного Сбербанка России.
  • Воронцов был задействован в одной из государственных российских корпораций.

Оба попали под санкции США в 2023 году.

Кроме того, Минфин исключил из санкционного списка гражданина Турции Туркена Берка – того самого, которого связывают с деятельностью компании BSB Group.

Заметьте! Исключение из санкций означает, что все эти компании и лица смогут снова работать с американскими компаниями и распоряжаться активами в США.

Какие еще санкции ослабили США?

Напомним, недавно США также ослабили нефтяные санкции против России, пишет Reuters. Москве разрешили торговать нефтепродуктами и сырой нефтью, хотя и только временно.

  • Речь идет только о той нефти, которую загрузили на танкеры до 12 марта.
  • Продавать ее можно только до 11 апреля.

То есть санкции на нефть России ослабили на месяц. Это сделали на фоне роста цен на "черное золото" из-за войны в Иране.

Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит существенной финансовой выгоды российскому правительству,
– подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Вернут ли санкции против России?

  • Президент США высказался относительно смягчения санкций против российской нефти на фоне резкого роста мировых цен. Он объяснил это необходимостью обеспечить стабильность на глобальном энергетическом рынке и избежать дефицита сырья.

  • В то же время американский лидер заверил, что такие шаги являются временными. По его словам, ограничения, введены после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, могут быть восстановлены после завершения кризиса.

  • Решение Вашингтона раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ослабление санкций может дать Кремлю дополнительные финансовые ресурсы для ведения войны – по оценкам, до 10 миллиардов долларов.