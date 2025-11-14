Саратовский НПЗ остановил работу после атаки: это может продлиться до конца ноября, – Reuters
- Саратовский НПЗ в россии остановил работу после атаки украинских сил, взрывов и пожара 14 ноября.
- Завод, важен для обеспечения российских войск, может оставаться нерабочим до конца ноября.
Нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России приостановил деятельность после ночной атаки украинских сил 14 ноября. Поражение подтвердил Генштаб ВСУ.
Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, передает 24 Канал.
Смотрите также Санкции тормозят: доставка российской нефти по Арктике значительно затягивается
Почему Саратовский НПЗ остановил работу?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение "Саратовского" НПЗ: на территории предприятия произошли взрывы и последующий пожар. Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба.
В Генштабе отметили, что этот завод играет роль в обеспечении российских оккупационных войск. По информации Reuters, предприятие остановило первичную переработку нефти и может оставаться нерабочим как минимум до конца месяца.
Украина одним ударом остановила около 2% мировых поставок нефти
Силы обороны Украины поразили порт Новороссийска, что привело к временному приостановлению экспорта нефти объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Атака вызвала рост мировых цен на нефть более чем на 2%.
В порту в Новороссийске "Длинными Нептунами" был поражен нефтяной терминал "Шесхарис", пусковая установка из состава ЗРК С-400 и хранилище ракет.