Саратовский НПЗ остановил работу после атаки: это может продлиться до конца ноября, – Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России приостановил деятельность после ночной атаки украинских сил 14 ноября. Поражение подтвердил Генштаб ВСУ.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, передает 24 Канал.

Почему Саратовский НПЗ остановил работу?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение "Саратовского" НПЗ: на территории предприятия произошли взрывы и последующий пожар. Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба.

В Генштабе отметили, что этот завод играет роль в обеспечении российских оккупационных войск. По информации Reuters, предприятие остановило первичную переработку нефти и может оставаться нерабочим как минимум до конца месяца.

Украина одним ударом остановила около 2% мировых поставок нефти