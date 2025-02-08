Сколько времени семьи без вести пропавших военных получают денежное обеспечение

За военнослужащими, которые находятся в плену или считаются безвестно отсутствующими, сохраняются денежные выплаты по месту последней службы. Такие выплаты направляются членам их семей.

Сколько времени семья получает выплаты

Военнослужащий считается безвестно отсутствующим, если во время выполнения обязанностей по защите Украины о его местонахождении нет никакой информации более 15 дней, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Армия Информ". Это не касается случаев самовольного оставления части или места службы.

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Выплаты продолжаются до момента, когда будут окончательно выяснены обстоятельства попадания военного в плен, интернирования, освобождения или официального признания его безвестно отсутствующим или погибшим.

Члены семей военнослужащих имеют право на денежное обеспечение, которое выплачивается по должности, которую занимал военный. В частности, предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен на период действия военного положения.

Заметьте! Денежное обеспечение выплачивается при условии, что обращение на получение выплат поступило в течение трех лет со дня смерти (гибели) военнослужащего или со дня вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Кто имеет право на выплаты

Денежное обеспечение может получать следующие лица:

Жена (муж) военнослужащего;

военнослужащего; Если нет жены (мужа) – совершеннолетние дети , которые проживали вместе с ним, или законные представители (опекуны, попечители) или усыновители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста);

, которые проживали вместе с ним, или (опекуны, попечители) или несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста); Лица, которые находятся на содержании военнослужащего, или родители военнослужащих – равными долями, если военнослужащий не состоял в браке и не имел детей.

В случае отсутствия таких лиц – выплаты могут получить наследники по обращению на основании приказа командира воинской части о выплате.