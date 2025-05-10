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10 мая, 13:00
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Кто имеет право на бесплатный проезд с серым удостоверением

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Ближайшие родственники погибшего военнослужащего могут получить серое удостоверение для использования государственных льгот.
  • Владельцы серого удостоверения не имеют права на бесплатный проезд в транспорте.

Ближайшие родственники погибшего военнослужащего могут воспользоваться льготами, которые предусматривает государство. Для этого необходимо иметь серое удостоверение.

Кто получает серое удостоверение

Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПАУ.

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Серое удостоверение могут получить:

  • иждивенцы погибшего, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз;
  • несовершеннолетние дети погибшего;
  • совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • дети, оба родителя которых погибли.

Имеют ли владельцы серого удостоверения право на бесплатный проезд

Семьи погибших защитников могут пользоваться такими льготами:

  • бесплатные лекарства по рецептам врачей;
  • бесплатное первоочередное протезирование зубов;
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
  • 50% скидки платы за пользование жильем (квартплаты);
  • 50% скидки платы за пользование коммунальными услугами и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
  • 50% скидки стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
  • пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • очередной ежегодный отпуск в удобное время, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
  • преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
  • внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);
  • получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
  • поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
  • ежегодная разовая денежная помощь.

Обратите внимание! Однако льготы на бесплатный проезд в транспорте данная категория украинцев не имеет.