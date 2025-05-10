10 мая, 13:00
Кто имеет право на бесплатный проезд с серым удостоверением
Основні тези
- Ближайшие родственники погибшего военнослужащего могут получить серое удостоверение для использования государственных льгот.
- Владельцы серого удостоверения не имеют права на бесплатный проезд в транспорте.
Ближайшие родственники погибшего военнослужащего могут воспользоваться льготами, которые предусматривает государство. Для этого необходимо иметь серое удостоверение.
Кто получает серое удостоверение
Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПАУ.
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Серое удостоверение могут получить:
- иждивенцы погибшего, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз;
- несовершеннолетние дети погибшего;
- совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли.
Имеют ли владельцы серого удостоверения право на бесплатный проезд
Семьи погибших защитников могут пользоваться такими льготами:
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- 50% скидки платы за пользование жильем (квартплаты);
- 50% скидки платы за пользование коммунальными услугами и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- 50% скидки стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы независимо от стажа работы;
- очередной ежегодный отпуск в удобное время, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
- преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);
- получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
- поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
- ежегодная разовая денежная помощь.
Обратите внимание! Однако льготы на бесплатный проезд в транспорте данная категория украинцев не имеет.