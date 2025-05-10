Кто имеет право на бесплатный проезд с серым удостоверением

Ближайшие родственники погибшего военнослужащего могут воспользоваться льготами, которые предусматривает государство. Для этого необходимо иметь серое удостоверение.

Кто получает серое удостоверение

Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПАУ.

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Серое удостоверение могут получить:

иждивенцы погибшего, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители;

один из супругов, который не женился во второй раз;

несовершеннолетние дети погибшего;

совершеннолетние дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли.

Имеют ли владельцы серого удостоверения право на бесплатный проезд

Семьи погибших защитников могут пользоваться такими льготами:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное протезирование зубов;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;

50% скидки платы за пользование жильем (квартплаты);

50% скидки платы за пользование коммунальными услугами и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

50% скидки стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы независимо от стажа работы;

очередной ежегодный отпуск в удобное время, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право остаться на работе во время сокращений;

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);

получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;

ежегодная разовая денежная помощь.

Обратите внимание! Однако льготы на бесплатный проезд в транспорте данная категория украинцев не имеет.