"Начинается настоящая битва": Трамп остановил шатдаун, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп во вторник срочно подписал масштабный пакет бюджетных расходов. Этим он завершил частичный шатдаун правительства всего через три дня после его начала, но документ создал новую угрозу.

Какой документ подписал Трамп?

Ранее в тот же день Палата представителей приняла пакет расходов после напряженного голосования, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Это стало тяжелой победой как для Трампа, так и для спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Президент и руководство Республиканской партии активно давили на однопартийцев, требуя, чтобы те поддержали законопроект, несмотря на споры.

Дело в том, что часть республиканцев требовала требовали добавить в пакет законопроект о более строгой идентификации избирателей.

Однако партийное руководство хотело отложить этот вопрос.

В конце концов законодателям удалось прийти к компромиссу и избежать повторения затяжного шатдауна правительства, который прошлой осенью парализовал работу Вашингтона.

Кто получил финансирование?

Бюджетный закон обеспечит финансирование около трех четвертей федеральных агентств и дает долгожданную стабильность после месяцев споров.

Законопроект предусматривает:

Общие расходы Конгресса несколько уменьшатся.

Отказались от сокращения финансирования Национальных институтов здоровья (NIH), грантов Pell для студентов и программ для безопасности выборов.

Планируется повышение зарплат военным и инвестиции в безопасность авиации.

Однако существенно урезали финансирование программ международной помощи после прошлогоднего решения Белого дома закрыть программы USAID (Агентство США по международному развитию).

Заметьте! В 2025 году Вашингтон пересмотрел 83% программ USAID и отменил 5 200 контрактов, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Агентство, напомним, оказывало значительную поддержку Украине в сферах энергетической безопасности, здравоохранения, экономического развития и демократических реформ.

Почему не все вопросы решены?

Впрочем, Конгресс так и не смог договориться о полноценном бюджете для Департамента внутренней безопасности (DHS).

Спикер Джонсон анонсировал журналистам жесткое противостояние республиканцев с демократами по реформе миграционной службы (ICE).

Настоящая борьба начинается вокруг законопроекта о внутренней безопасности,

– подчеркнул Джонсон.

Теперь Трамп и демократы имеют всего две недели, чтобы договориться о реформе миграционной службы.

В противном случае США ждет новый шатдаун, уже в рамках Департамента внутренней безопасности. А к нему, в частности, входят агентства TSA, которое отвечает за безопасность аэропортов, и FEMA, реагирующее на чрезвычайные ситуации.

Важно! Новый шатдаун в США начался в полночь 31 января по местному времени. Это произошло из-за того, что Конгресс не смог принять шесть законопроектов о бюджетных расходах. В итоге без финансирования временно остались многие федеральные ведомства, в частности, Госдеп и Пентагон.

Каким был предыдущий шатдаун в США?