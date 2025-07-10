На фоне российских атак: Сибига призвал стран-партнеров к санкциям
- Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал к введению новых санкций против России после масштабной атаки на Киев.
- Он отметил, что нужно остановить финансирование российской военной машины, чтобы предотвратить дальнейшие террористические действия.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров действовать, чтобы остановить Россию. Согласно его словам, только так можно остановить военные действия Москвы.
Сибига призвал союзников к санкциям против России
В частности Сибига призвал государства к введению новых санкций, пишет 24 Канал со ссылкой на министра в соцсети Х.
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Масштабная российская атака этой ночью,
– написал Андрей Сибига и продемонстрировал фото из столицы.
Он сообщил, что Киев пережил особенно ужасную ночь. Произошли жестокие удары роями дронов и ракет, в частности баллистических. Есть поврежденные жилые дома и гражданские жертвы в столице. В частности утром небо затянуто густым дымом.
Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию, отдавая предпочтение террору и военным преступлениям, – отметил Сибига.
Он призвал партнеров действовать быстро – как по законопроекту Сената США, так и по 18-му пакету санкций ЕС.
Заметьте! Сибига подчеркнул, что следует не просто наблюдать, как Россия терроризирует людей в Украине, а действовать сейчас, чтобы лишить российскую военную машину финансирования.