На фоне российских атак: Сибига призвал стран-партнеров к санкциям

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров действовать, чтобы остановить Россию. Согласно его словам, только так можно остановить военные действия Москвы.

Сибига призвал союзников к санкциям против России

В частности Сибига призвал государства к введению новых санкций, пишет 24 Канал со ссылкой на министра в соцсети Х.

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Масштабная российская атака этой ночью,

– написал Андрей Сибига и продемонстрировал фото из столицы.

Он сообщил, что Киев пережил особенно ужасную ночь. Произошли жестокие удары роями дронов и ракет, в частности баллистических. Есть поврежденные жилые дома и гражданские жертвы в столице. В частности утром небо затянуто густым дымом.

Путин отвергает любые мирные усилия и дипломатию, отдавая предпочтение террору и военным преступлениям, – отметил Сибига.

Он призвал партнеров действовать быстро – как по законопроекту Сената США, так и по 18-му пакету санкций ЕС.

Заметьте! Сибига подчеркнул, что следует не просто наблюдать, как Россия терроризирует людей в Украине, а действовать сейчас, чтобы лишить российскую военную машину финансирования.