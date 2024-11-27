Какие функции будет выполнять СУМД
Данное постановление утвердил Кабинет Министров Украины, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины, которое будет заниматься внедрением систем.
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Информационно-коммуникационная Система управления многоквартирными домами (СУМД) должна выполнять следующие задачи:
- внедрение унифицированного и цифровизированного подхода при управлении многоквартирными домами;
- расширение доступа к информации о техническом состоянии общего имущества совладельцев многоквартирных домов;
- внедрение инструментов для сбора информационных, аналитических и статистических данных, необходимых для принятия эффективных решений в процессе внедрения жилищной политики, как в пределах отдельной территориальной общины, так и на государственном уровне.
В частности (СУМД) минимизирует негативное влияние "человеческого фактора" в большинстве процессов управления многоквартирным домом. Например, в проведении собрания совладельцев и обнародовании протоколов собрания.
В то же время за счет цифровизации процессов, исключается коррупционная составляющая.
Что еще будет учитывать СУМД
В частности в процессе внедрения СУМД определяются:
- процедура и требования по наполнению и ведению системы управления;
- структура системы управления;
- полномочия держателя, администратора и технического администратора;
- функциональные возможности системы управления и 11 электронных кабинетов и предусматривается создание такого компонента системы управления как Реестр управления многоквартирными домами.
Также постановлением правительства предусмотрено, что при внедрении СУМД должен обеспечить взаимодействие с Единой государственной электронной системой в сфере строительства,
– объяснили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Заметьте! К тому же на государственном уровне внедрение и развитие Системы управления многоквартирными домами является важной частью реформы жилищной политики.