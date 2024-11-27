Які функції виконуватиме СУББ

Дану постанову затвердив Кабінет Міністрів України, пише 24 канал з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій України, яке буде займатися впровадження систем.

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Інформаційно-комунікаційна Система управління багатоквартирними будинками (СУББ) має виконувати такі завдання:

запровадження уніфікованого та цифровізованого підходу при управлінні багатоквартирними будинками;

розширення доступу до інформації про технічний стан спільного майна співвласників багатоквартирних будинків;

впровадження інструментів для збору інформаційних, аналітичних та статистичних даних, необхідних для прийняття ефективних рішень у процесі впровадження житлової політики, як в межах окремої територіальної громади, так і на державному рівні.

Зокрема (СУББ) мінімізує негативний вплив "людського фактору" у більшості процесів управління багатоквартирним будинком. Наприклад, в проведенні зборів співвласників та оприлюдненні протоколів зборів.

Водночас за рахунок цифровізації процесів, унеможливлюється корупційна складова.

Що ще враховуватиме СУББ

Зокрема в процесі впровадження СУББ визначаються:

процедура та вимоги щодо наповнення та ведення системи управління;

структура системи управління;

повноваження держателя, адміністратора та технічного адміністратора;

функціональні можливості системи управління та 11 електронних кабінетів та передбачається створення такого компонента системи управління як Реєстр управління багатоквартирними будинками.

Також постановою уряду передбачено, що під час впровадження СУББ має забезпечити взаємодію з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва,

– пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Зауважте! До того ж на державному рівні впровадження та розвиток Системи управління багатоквартирними будинками є важливою частиною реформи житлової політики.