Рассчитываем постепенно перейти к почасовым отключениям, – Шмыгаль назвал сроки для Киева

Продолжается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. Ситуация в энергосистеме остается тяжелой – есть существенный дефицит мощности.

Министр энергетики Денис Шмыгаль 23 января рассказал, чего ожидать киевлянам.

Какая ситуация в Киеве?

Шмыгаль заявил, что благодаря действиям Укрэнерго и операторов системы распределения, есть тенденция к частичной стабилизации ситуации.

Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных до почасовых отключений. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3 – 4 очередей,

– рассказал он.

Министр также сообщил, что формируются дополнительные резервные бригады для усиления работы.

"Провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области. Четко определили их общее количество и техническую работоспособность, – сказал он.

Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть фактически поставляет энергию в сеть.

Шмыгаль отметил, что этот вопрос обсуждается с местными властями, ведь установки должны работать все.

Обратите внимание! Мэр Кличко призвал киевлян сделать запас продуктов, воды и лекарств или, по возможности, даже покинуть город из-за сложной ситуации в энергетике.

