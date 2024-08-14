Скидки для пенсионеров: на что можно рассчитывать на старости

Некоторые услуги для пенсионеров являются бесплатными, однако за некоторые придется заплатить с существенной скидкой. Чтобы ее получить не нужно прилагать усилий.

Какие скидки доступны пенсионерам

Пенсионеры всегда могут оформить себе субсидию, однако некоторые из них, имеют право на 100% скидку на коммунальные услуги. Это касается лиц, которые живут в сельской местности и последние несколько лет до пенсии работать на определенных профессиях.

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Также пенсионер может получить скидку на такие юридические услуги:

профессиональную консультацию;

защиту прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Что для пенсионеров бесплатно

Пенсионерам разрешен бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта, за исключением такси. Кроме того, бесплатный проезд предоставляется исключительно в пригородном железнодорожном транспорте.

Также аннулирован земельный налог. Главное условие – участок должен соответствовать определенным лимитам.