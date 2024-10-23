Чего ожидать от евро в следующем месяце
Еще раньше банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что Нацбанк может удерживать равновесие на рынке, если будет видеть существенную разбалансировку на валютном рынке между спросом и предложением.
Читайте также Евро подешевело, а доллар подорожал: какой курс валют в обменниках
По прогнозам банкира, в ноябре евро на межбанке может колебаться как от 45,3 гривны за валюту, так и до 47,3 гривны. В то же время на наличном рынке ситуация несколько иная, но существенных изменений нет.
Ожидается, что евро на наличном рынке будет в диапазоне 45,5 – 47,8 гривны за евро.
Поэтому по валютному прогнозу в ноябре 100 евро может стоить как 4 530 – 4 550 гривен, что соответствует нынешней цене на рынке, так и 4 730 – 4 780 гривен.
На каком уровне евро на сегодня
На наличном рынке 100 евро в среднем обойдется при покупке от 4 527 гривен до 4 530 гривен:
- По состоянию на утро 23 октября, в банках средняя цена составляет 4 527 гривен,
- На черном рынке стоимость достигает чуть больше – 4 530 гривен,
- В то же время в обменниках стоимость за 100 евро остается на уровне черного рынка – тоже 4 530 гривен,
- В НБУ на сегодня определили курс официального евро на уровне 44,7 гривны, а значит купюра в 100 евро составляет 4 470 гривен.