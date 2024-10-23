Чего ожидать от евро в следующем месяце

Еще раньше банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что Нацбанк может удерживать равновесие на рынке, если будет видеть существенную разбалансировку на валютном рынке между спросом и предложением.

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По прогнозам банкира, в ноябре евро на межбанке может колебаться как от 45,3 гривны за валюту, так и до 47,3 гривны. В то же время на наличном рынке ситуация несколько иная, но существенных изменений нет.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ожидается, что евро на наличном рынке будет в диапазоне 45,5 – 47,8 гривны за евро.

Поэтому по валютному прогнозу в ноябре 100 евро может стоить как 4 530 – 4 550 гривен, что соответствует нынешней цене на рынке, так и 4 730 – 4 780 гривен.

На каком уровне евро на сегодня

На наличном рынке 100 евро в среднем обойдется при покупке от 4 527 гривен до 4 530 гривен: