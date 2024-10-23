Чого очікувати від євро наступного місяця
Ще раніше банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що Нацбанк може втримувати рівновагу на ринку, якщо бачитиме суттєве розбалансування на валютному ринку між попитом та пропозицією.
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За прогнозами банкірки, у листопаді євро на міжбанку може коливатися як від 45,3 гривні за валюту, так і до 47,3 гривні. Водночас на готівковому ринку ситуація дещо інша, але суттєвих змін немає.
Очікується, що євро на готівковому ринку буде в діапазоні 45,5 – 47,8 гривні за євро.
Відтак за валютним прогнозом у листопаді 100 євро може коштувати як 4 530 – 4 550 гривень, що відповідає теперішній ціні на ринку, так і 4 730 – 4 780 гривень.
На якому рівні євро на сьогодні
На готівковому ринку 100 євро в середньому обійдеться при купівлі від 4 527 гривень до 4 530 гривень:
- Станом на ранок 23 жовтня, в банках середня ціна становить 4 527 гривень,
- На чорному ринку вартість сягає трішки більше – 4 530 гривень,
- Водночас в обмінниках вартість за 100 євро залишається на рівні чорного ринку – теж 4 530 гривень,
- В НБУ на сьогодні визначили курс офіційного євро на рівні 44,7 гривні, а отже купюра у 100 євро становить 4 470 гривень.