Чого очікувати від євро наступного місяця

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що Нацбанк може втримувати рівновагу на ринку, якщо бачитиме суттєве розбалансування на валютному ринку між попитом та пропозицією.

Читайте також Євро подешевшало, а долар подорожчав: який курс валют в обмінниках

За прогнозами банкірки, у листопаді євро на міжбанку може коливатися як від 45,3 гривні за валюту, так і до 47,3 гривні. Водночас на готівковому ринку ситуація дещо інша, але суттєвих змін немає.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Очікується, що євро на готівковому ринку буде в діапазоні 45,5 – 47,8 гривні за євро.

Відтак за валютним прогнозом у листопаді 100 євро може коштувати як 4 530 – 4 550 гривень, що відповідає теперішній ціні на ринку, так і 4 730 – 4 780 гривень.

На якому рівні євро на сьогодні

На готівковому ринку 100 євро в середньому обійдеться при купівлі від 4 527 гривень до 4 530 гривень: