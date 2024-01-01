Что будет влиять на курс доллара

На межбанковском рынке останется действовать режим "управляемой гибкости", где Национальный банк Украины будет вмешиваться в обеспечение баланса валютного рынка. Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой отмечает, что активность на межбанке может уменьшиться, что будет влиять на объемы валютных интервенций. 24 Канал.

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В первую неделю года ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой, ведь все происходящие процессы не возникают врасплох и не внезапно не исчезают. Обычно в начале года, особенно в послепраздничный период, наблюдается в определенной степени "вялость", как в состоянии покупателей, так и продавцов. Поэтому при сохранении основных тенденций рынка, активность на рынке по сравнению с "праздничной неделей" в конце декабря может сократиться до 20%,

- объясняет Лесовой.

Что касается самого курса доллара, то ожидается, что колебания будут в пределах 0,2 гривны. Плановые валютные границы на межбанковском рынке прогнозируются на уровне 37,5-38 гривен за доллар.

Стабильность на валютном рынке

С сохранением подобной динамики курс доллара на наличном рынке также останется стабильным, с текущими колебаниями, не превышающими 0,3 гривны, и курсовыми границами в районе 37,5-38,5 гривен за доллар. Также продлится процесс сокращения разницы между курсами межбанка и наличного рынка: ожидается, что она не превысит 0,3-0,6 гривны.

Важным фактором, влияющим на курс доллара, является макрофинансовая поддержка Украины, помогающая поддерживать стабильность валютного рынка и экономики страны.

Важно ! В целом в первую неделю года на валютном рынке Украины ожидается стабильный курс доллара с незначительными колебаниями, а мягкое вмешательство НБУ обеспечит прогнозируемость и сбалансированность валютного рынка.