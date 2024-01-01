Що впливатиме на курс долара

На міжбанківському ринку залишиться діяти режим "керованої гнучкості", де Національний банк України втручатиметься для забезпечення балансу валютного ринку. Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий зазначає, що активність на міжбанку може зменшитися, що впливатиме на обсяги валютних інтервенцій, передає 24 Канал.

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У перший тиждень року ситуація на валютному ринку буде досить прогнозованою, адже всі процеси, що відбуваються, не виникають зненацька й не раптово не зникають. Зазвичай на початку року, особливо в післясвятковий період, спостерігається до певної міри “млявість”, як у стані покупців, так і продавців. Тому за збереження основних тенденцій ринку, активність на ринку порівняно зі “святковим тижнем” наприкінці грудня може скоротитися до 20%,

— пояснює Лєсовий.

Щодо самого курсу долара, очікується, що коливання будуть у межах 0,2 гривні. Планові валютні межі на міжбанківському ринку прогнозуються на рівні 37,5-38 гривень за долар.

Стабільність на валютному ринку

Зі збереженням подібної динаміки, курс долара на готівковому ринку також залишиться стабільним, із поточними коливаннями, які не перевищують 0,3 гривні, та курсовими межами у районі 37,5-38,5 гривень за долар. Також триватиме процес скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку: очікується, що вона не перевищить 0,3-0,6 гривні.

Важливим фактором, що впливає на курс долара, є макрофінансова підтримка України, яка допомагає підтримувати стабільність валютного ринку та економіки країни.

Важливо! В цілому, у перший тиждень року на валютному ринку України очікується стабільний курс долара з незначними коливаннями, а м'яке втручання НБУ забезпечить прогнозованість і збалансованість валютного ринку.