Чи зміниться курс у 2024 році

Економіст Борис Кушнірук розповів 24 Каналу, що прогнозувати кінцеве значення курсу у наступному році зарано. Він наполягає на тому, що першочергово потрібно розв'язати проблему на кордоні. Теперішня ситуація є значною загрозою у торговельній сфері. Також економіст стверджує, що майбутні дії НБУ є доволі непередбачуваними.

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Борис Кушнірук Економіст Відповідно, яким буде курс вирішує лише одна інституція – Нацбанк. І тут ми переходимо до ситуації, коли дії Нацбанку абсолютно непрогнозовані.

Кушнірук наполягає на тому, що НБУ має окреслити чітку стратегію своїх дій. Оскільки зараз в країні нестабільна ситуація, важливо дати розуміння бізнесу та населенню куди рухатись далі.

Я пропонував, щоб, наприклад, щомісяця НБУ проводив девальвацію гривні на пів відсотка, чи два рази на місяць. Крім того, регулятор може повідомити про це весь бізнес, тобто коли це відбуватиметься. Чому? Щоб ніхто не міг заробити на цьому. Бо така невизначеність, коли все залежить від Нацбанку, призводить до того, що хтось може непогано заробити,

– наполягає Кушнірук

Експерт визначає, що зростання курсу усе ж відбудеться. На це вплине імовірне скорочення грошової допомоги для України.

Як впливає міжнародна допомога на курс

Своєю чергою, економіст Данило Монін вважає, що в основному на курс вплине наявність зовнішнього фінансування, повідомляє 24 Канал. На його думку, ситуація може розвиватись двома шляхами:

Україна отримує зовнішнє фінансування – у такому випадку маємо збільшення державного боргу зі 144 до 180 мільярда доларів. Тоді курс буде 40,7 гривень.

Відсутність зовнішнього фінансування – Україна має самостійно покривати внутрішній дефіцит і долар досягає 45 – 50 гривень.

Данило Монін Економіст Втім, при негативному торговому балансі в 37 мільярдів доларів, й приблизно такий і у 2024 році, – це питання часу, коли відбудеться глибока девальвація. Вважаю, що правильно її починати проводити вже у 2024 році, аби оголосити пік майбутніх періодів.

Зауважте! У бюджеті України на 2024 рік зафіксоване зростання курсу з 40,7 до 42,1 гривні.