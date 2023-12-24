Изменится ли курс в 2024 году

Экономист Борис Кушнирук рассказал 24 Каналу, что прогнозировать конечное значение курса в следующем году рано. Он настаивает на том, что в первую очередь нужно решить проблему на границе. Нынешняя ситуация представляет значительную угрозу в торговой сфере. Также экономист утверждает, что будущие действия НБУ достаточно непредсказуемы.

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Борис Кушнирук Экономист Соответственно, каким будет курс решает только один институт – Нацбанк. И здесь мы переходим к ситуации, когда действия Нацбанка совершенно непрогнозируемы.

Кушнирук настаивает на том, что НБУ должен определить четкую стратегию своих действий. Поскольку сейчас в стране нестабильная ситуация, важно дать понимание бизнесу и населению, куда двигаться дальше.

Я предлагал, чтобы, например, ежемесячно НБУ проводил девальвацию гривны на полпроцента или два раза в месяц. Кроме того, регулятор может сообщить об этом весь бизнес, то есть, когда это будет происходить. Почему? Чтобы никто не мог заработать на этом. Потому что такая неопределенность, когда все зависит от Нацбанка, приводит к тому, что кто-то может неплохо заработать.

– настаивает Кушнирук

Эксперт определяет, что рост курса все же произойдет. На это повлияет вероятное сокращение денежной помощи для Украины.

Как влияет международная помощь на курс

В свою очередь экономист Даниил Монин считает, что в основном на курс повлияет наличие внешнего финансирования, сообщает 24 Канал. По его мнению, ситуация может развиваться двумя путями:

Украина получает внешнее финансирование – в таком случае произойдет увеличение государственного долга со 144 до 180 миллиарда долларов. Тогда курс будет 40,7 гривен.

Отсутствие внешнего финансирования Украина должна самостоятельно покрывать внутренний дефицит и доллар достигает 45 – 50 гривен.

Даниил Монин Экономист Впрочем, при отрицательном торговом балансе в 37 миллиардов долларов, и примерно таковой и в 2024 году – это вопрос времени, когда произойдет глубокая девальвация. Считаю, что правильно ее начинать проводить уже в 2024 году, чтобы объявить пик будущих периодов.

Заметьте! В бюджете Украины на 2024 год зафиксирован рост курса с 40,7 до 42,1 гривны.