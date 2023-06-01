Большая часть бюджета идет на нужды ВСУ: глава Минфина назвал сумму
Большую часть украинского бюджета тратят на финансирование Вооруженных Сил Украины и другие сектора безопасности и обороны. Их финансируют полностью.
Об этом 24 Каналу заявил министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что Украина собирает налогов на сумму менее 90 миллиардов гривен.
Смотрите также Скандальные 19,5% налога с донатов: требуют ли с волонтеров деньги и при чем здесь Минфин
"В среднем в месяц от 130 до 140 миллиардов гривен мы направляем на финансирование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", – подчеркнул Марченко.
Недостающих денег государство берет благодаря военным облигациям и заимствованиям. Другие сферы страны, в частности, социальную, гуманитарную, зарплаты учителям, пенсии финансируют за счёт средств международных партнеров.
"У нас достаточно простой бюджет", – сказал министр финансов.
Вовремя ли международные партнеры помогают деньгами Украине: смотрите видео
Дополнительное финансирование
С начала года государство дополнительно предусмотрело 40 миллиардов гривен именно на разработку и закупку дронов.
"Поэтому любые обвинения, что мы кого-то не поддерживаем, они должны иметь под собой почву", – отметил Сергей Марченко.
Украина вовремя получает финансовую помощь
По словам министра финансов, у Украины нет никаких проблем с ликвидностью на казначейском счете и все расходы делают своевременно и полностью. А международные партнеры своевременно и ритмично помогают государству.
В частности, у нас сейчас программа с Международным валютным фондом, которая позволяет нам максимально обеспечивать финансирование всех потребностей,
– добавил Марченко.
Страны G7 обязались профинансировать потребности Украины на четырехлетнюю перспективу. С начала 2023 года украинское государство получило около 20 миллиардов долларов.
"Ситуация под контролем и мы прекрасно понимаем, когда, как, какие нужды мы должны профинансировать", – подытожил министр финансов.
Финансовая помощь Украине
- США предоставили Украине грант на обеспечение социальных и гуманитарных расходов во время полномасштабной войны. Его выделили в рамках проекта Всемирного банка "Peace in Ukraine". Сумма гранта – 1,25 миллиарда долларов.
- Грантовые средства будут направлены, в частности, на оплату работникам образования и оплату труда предоставлятелей медуслуг по программе медицинских гарантий. А также выплату государственной соцпомощи семьям с детьми.
- Всего в 2023 году украинское государство получило от США грантовых средств на суму более чем 6 миллиардов долларов. Также еще 1,25 миллиарда долларов поступило через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.