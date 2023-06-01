Большая часть бюджета идет на нужды ВСУ: глава Минфина назвал сумму

Большую часть украинского бюджета тратят на финансирование Вооруженных Сил Украины и другие сектора безопасности и обороны. Их финансируют полностью.

Об этом 24 Каналу заявил министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что Украина собирает налогов на сумму менее 90 миллиардов гривен.

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"В среднем в месяц от 130 до 140 миллиардов гривен мы направляем на финансирование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", – подчеркнул Марченко.

Недостающих денег государство берет благодаря военным облигациям и заимствованиям. Другие сферы страны, в частности, социальную, гуманитарную, зарплаты учителям, пенсии финансируют за счёт средств международных партнеров.

"У нас достаточно простой бюджет", – сказал министр финансов.

Вовремя ли международные партнеры помогают деньгами Украине: смотрите видео

Дополнительное финансирование

С начала года государство дополнительно предусмотрело 40 миллиардов гривен именно на разработку и закупку дронов.

"Поэтому любые обвинения, что мы кого-то не поддерживаем, они должны иметь под собой почву", – отметил Сергей Марченко.

Украина вовремя получает финансовую помощь

По словам министра финансов, у Украины нет никаких проблем с ликвидностью на казначейском счете и все расходы делают своевременно и полностью. А международные партнеры своевременно и ритмично помогают государству.

В частности, у нас сейчас программа с Международным валютным фондом, которая позволяет нам максимально обеспечивать финансирование всех потребностей,

– добавил Марченко.

Страны G7 обязались профинансировать потребности Украины на четырехлетнюю перспективу. С начала 2023 года украинское государство получило около 20 миллиардов долларов.

"Ситуация под контролем и мы прекрасно понимаем, когда, как, какие нужды мы должны профинансировать", – подытожил министр финансов.

Финансовая помощь Украине