Про це 24 Каналу заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він зауважив, що Україна збирає податків на суму менше ніж 90 мільярдів гривень.

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"У середньому на місяць від 130 до 140 мільярдів гривень ми спрямовуємо на фінансування Збройних Сил України та інших військових формувань", – наголосив Марченко.

Грошей, яких не вистачає, держава бере завдяки військовим облігаціям та запозиченням. Натомість інші сфери країни, зокрема, соціальну, гуманітарну, зарплати вчителям, пенсії фінансують коштом міжнародних партнерів.

"У нас досить простий бюджет", – сказав міністр фінансів.

Чи вчасно міжнародні партнери допомагають грошами Україні: дивіться відео

Додаткове фінансування

Від початку року держава додатково передбачила 40 мільярдів гривень саме на розробку та закупівлю дронів.

"Тому будь-які звинувачення, що ми когось не підтримуємо, вони мають під собою мати підґрунтя", – зазначив Сергій Марченко.

Україна вчасно отримує фінансову допомогу

За словами міністра фінансів, Україна не має жодних проблем із ліквідністю на казначейському рахунку й всі видатки роблять вчасно та повністю. А міжнародні партнери вчасно та ритмічно допомагають державі.

Зокрема, ми маємо зараз програму з Міжнародним валютним фондом, яка дозволяє нам максимально забезпечувати фінансування усіх потреб,

– додав Марченко.

Країни G7 взяли зобов'язання профінансувати потреби України на чотирирічну перспективу. Від початку 2023 року українська держава отримала близько 20 мільярдів доларів.

"Ситуація під контролем і ми прекрасно розуміємо, коли, як, які потреби ми маємо профінансувати", – підсумував міністр фінансів.

Фінансова допомога Україні