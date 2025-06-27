Важные изменения перед выходными: что происходит с курсом злотого сейчас

В течение июня курс злотого был стабилен. Изменения, которые происходили, почти не ощущались. В то же время в конце месяца весомо увеличился официальный курс.

Как изменился официальный курс злотого

По состоянию на 27 июня, официальный курс злотого достиг – 11,45 гривны (+7 копеек, по сравнению с 26 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Несмотря на санкции в Россию ввезли детали для самолетов на миллиард евро: как работала схема

Как изменился курс злотого в банках и обменниках

Как отмечает "Минфин", средний банковский курс злотого сейчас такой:

покупка – 11 гривны за злотый (+7 копеек, если сравнивать с 26 июня);

продажа – 11,55 гривны за злотый (+2 копейки).

Изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 11,35 гривны за злотый (+5 копеек);

продажа – 11,50 гривны за злотый (+10 копеек).

За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых

в банке 100 злотых можно приобрести за ориентировочно – 1 155 гривен;

а вот в обменнике покупка 100 злотых обойдется в примерно – 1 150 гривен.

Сколько удастся получить за 100 злотых сейчас