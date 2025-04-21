Что будет с ценами на продукты после Пасхи: экономист дал прогноз на ближайшие месяцы

Обычно после Пасхи стоимость продовольственной корзины снижается. Благодаря вмешательству Антимонопольного комитета, цены на яйца еще перед праздниками начали немного идти на спад, потому что он предупредил участников рынка, что внимательно следит за ними.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, спрогнозировав, что цены на продукты в Украине начнут падать в конце мая – начале июня.

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На сколько подорожала пасхальная корзина по сравнению с 2024 годом?

Украина – аграрная страна, поэтому зависима от погодных условий. Когда они благоприятные и приближается лето, то, по словам экономиста, цены начинают снижаться.

"На улице весна и тепло, на огородах начали вызревать овощи после заморозков. Как только появятся первые поступления овощей из открытого грунта с нашей территории, то продовольственная корзина будет существенно дешевле" – отметил Пендзин.

Говорить о снижении цен можно будет в конце весны 2025 года. Говорится не только об овощах. Как отметил экономист, дешевеет кормовая база, а значит снизится цена или же по крайней мере не будет расти на мясо и молочную продукцию.

Лето – это традиционно деинфляционный период и стоимость потребительской корзины ниже, чем в другой период года,

– объяснил Пендзин.

Пасхальная корзина в этом году на 18 – 19% дороже, чем в прошлом году. В частности, паска подорожала на 27% из-за роста цен на муку, сахар, сливочное масло. При этом домашняя колбаса – на 6%, сало на 2,5%, твердый и мягкий сыр – от 9 до 12%. Инфляция составляет 14,6%, а потребительская корзина выросла в цене более чем на 15%.