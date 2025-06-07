Сколько получают "на руки" при минимальной зарплате в июне

В Украине минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. То есть почасовая оплата у получателей наименьшей оплаты труда это 48 гривны в час.

Сколько на руки получают при минимальной зарплате

Однако также есть и налоги, влияющие на размер зарплаты, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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По состоянию на сейчас военный сбор составляет 5% от заработной платы. Кроме того, существует еще и ставка налога на доходы физических лиц, которая составляет 18%. Поэтому с заработной платы будут удерживать 23%.

Это имеет следующий вид:

размер военного сбора 5% – 400 грн;

НДФЛ 18% – 1 440 грн.

Таким образом отчисления из заработной платы наемного работника в 2025 году составляют 23%,

– сообщают в Госстате.

Обратите внимание! Работник, который работает за минимальную заработную плату, "на руки" получит 6 160 гривен.