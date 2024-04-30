С салом и домашней колбасой: во сколько обойдутся мясные деликатесы на Пасху

В пасхальную корзину украинцы складывают, кроме традиционной куличи и писанок, еще и мясные изделия. Это и сало, и домашняя колбаса, а также буженина. Впрочем, эти деликатесы из года в год являются самыми дорогими среди остальных. И в этом году это не исключение.

Будет ли дорожать мясо

В комментарии для 24 Канала аналитик Максим Гопка рассказал, что из всех видов мяса на сегодняшний день может вырасти спрос на свинину, а курятина будет колебаться в цене.

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Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Сейчас цена очень динамична. В начале месяца она составляла 223 гривен за килограмм (ошейок свиной), в середине месяца достигла пика – 245 гривен за килограмм, и снова просела до 221 гривны.

Как отмечает эксперт, на это повлияли погодные условия. Сейчас закупочные цены достаточно умеренные и сильной активности не наблюдается.

Цена за ошеек свиной к Пасхе может составлять не более 250 гривен за килограмм,

к Пасхе может составлять не более за килограмм, Цена на филе куриное будет составлять 150 – 160 гривен за килограмм.

Сколько будет стоить домашняя колбаса на Пасху

Как рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко, передает 24 Канал, самыми дорогими продуктами перед Пасхой будут некоторые мясные изделия.

Речь идет о буженине и домашней колбасе, которые существенно прибавили в цене в предпраздничный период по сравнению с прошлым годом.

что в 2023 году домашняя колбаса перед Пасхой стоила 175 гривен за пол килограмма, буженина – 219,50 гривны за пол килограмма, а за сало нужно было отдать до 110 гривен за пол килограмма.

В этом году прогнозируется, что цены на мясные деликатесы могут быть такими: