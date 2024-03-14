Найдутся ли деньги для Украины: страны, которые продолжают больше всего помогать

Финансирование западных партнеров является важным фактором для стабилизации экономической ситуации в Украине. Кроме того, часто именно от количества военной помощи зависят еще и результаты на поле боя против российского врага.

Полномасштабная война забирает немало ресурсов. Речь идет и о финансовой составляющей. Именно поэтому Украина критически зависит от макрофинансовой помощи западных партнеров. Но какая на сегодня ситуация с поддержкой партнеров и что будет с ней в 2024 году – проанализировал 24 Канал.

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Общее финансирование с начала полномасштабной войны

Как сообщают в Кабмине, в 2023 году Украина получили от США помощи на сумму в 24 миллиарда долларов. Что касается стран Западной, Северной и Южной Европы, то сумма в целом составила более 17 миллиардов евро.

Как сообщили в Минреинтеграции, летом 2023 года международная помощь для Украины с 24 февраля 2022 года достигла почти 170 миллиардов евро

Эта сумма содержит как военную, так и финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств. Кроме того, в список входят и международные финансовые организации. Об этом говорится в обновленном исследовании Кильского института мировой экономики.

Согласно данным Ukraine Support Tracker, донорами Украины стали 42 страны, а также европейские институты:

По состоянию на январь 2024 года Евросоюз выделил от 24 февраля 2022 года 85 миллиардов евро общей помощи,

Второе место заняли США с суммой в более 67 миллиардов евро.

В список стран-доноров также вошли Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Япония, Нидерланды, Канада, Польша, Швеция и др.

Половину из выделенных средств составляет финансовая помощь.

В то же время если говорить только о военной поддержке, то лидируют в такой помощи американцы – сумма достигла 42 миллиардов евро.

Евросоюз стал лидером в направлении финансовой помощи – страны-члены и европейские институты обязались предоставить Украине почти 72,2 миллиарда евро.

Какой процент ВВП среди стран идет на помощь

Среди стран, лидирующих, являются страны Балтии и Скандинавии – только процент ВВП Эстонии составляет 3,6%, в Дании – 2,4%, Норвегия – 1,7%, Литва – 1,5%, а Латвия – 1,2%.

Не отстают от них Польша (0,7% ВВП), Нидерланды (0,7% ВВП), Германия (0,6% ВВП), Словакия (0,6% ВВП) и др.

Наименьший процент ВВП среди таких стран – Португалия, Кипр, Венгрия, Ирландия и Румыния. Показатель не превышает 0,05%.

Что будет с финансированием в 2024 году

Баталии в американском Конгрессе

По состоянию на начало марта 2024 года Украина до сих пор не получила подтверждение о финансировании от США – одного из крупнейших партнеров. Дискуссия по этому решению продолжается уже несколько месяцев.

Конгресс до сих пор не согласовал помощь из-за сложностей, которые сегодня есть в нахождении общего языка между демократами и республиканцами.

Последние максимально жестко присоединили к финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню проблемы с мексиканской границей.

Последний пакет помощи Украине был выделен еще в декабре 2023 года.

Действующий президент США Джо Байден еще в прошлом году запросил у Конгресса 92 миллиардов долларов на нужды национальной безопасности, куда входили и деньги для Украины.

Кстати, как сообщил советник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме 12 марта, США выделят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 300 миллионов долларов. Эти средства удалось сэкономить на контрактах Пентагона по замене оборудования, которое уже передали Украине.

В Европе тоже вопрос о выделении средств задерживали

Все из-за венгерского лидера Виктора Орбана, который заблокировал выделение денег минимум на месяц. Впрочем, уже в феврале 2024 года критические для Украины 50 миллиардов евро были согласованы лидерами стран Евросоюза на заседании Евросовета.