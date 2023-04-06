Зарплата во время войны: кому платят больше всего и меньше в Украине
После полномасштабного вторжения рынок труда ощутимо осел. Многие сферы пострадали от войны, а зарплаты уменьшились из-за экономического положения. Однако в Украине остались и те профессии, которые, несмотря ни на что, продолжают приносить немалый доход.
Безработица в Украине: что с зарплатами
С началом полномасштабного вторжения средняя заработная плата украинца снизилась примерно на 40%. Об этом рассказывает 24 Каналу Елена Куцоконь, head of recruitment компании Smart Solutions. По ее словам, на таком же уровне процента появилась и безработица.
Читайте также На одно рабочее место 100 украинцев: когда рынок труда выберется из кризиса, а зарплаты вырастутОбратите внимание, по состоянию на 1 марта статус безработного имели 150 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственная служба занятости Украины. Наиболее интересно, среди зарегистрированных больше лиц в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 55 лет.
Впрочем, анализ сегодняшнего рынка труда предполагает, что зарплаты украинцев увеличились в декабре прошлого года. Даже вышла на лучшие показатели, чем были до войны.
Пока средняя заработная плата в Украине держится примерно на отметке 16 000 гривен. Однако эксперты говорят, что сумма ставки может подняться на 15-20% в середине 2023 года и работодатели готовы ее повышать.
Кому платят самые высокие зарплаты во время войны
Согласно обзору средних зарплат по Украине от экспертки Елены Куцоконь, наиболее прибыльными сферами в Украине являются ІТ, форма и агро.Важно, в среднем специалисты в этих отраслях получают от 35 000 гривен до 60 000 гривен.
Следовательно, наиболее высокооплачиваемыми профессиями за 2022 – 2023 годы стали:
- ІТ-разработчики – 100 000 гривен,
- Юристы-международники – 70 000 гривен,
- Руководитель отдела продаж в агросекторе – 100 000 гривен,
- Главный бухгалтер – 90 000 гривен,
- Менеджер по развитию бизнеса – 80 000 гривен,
- Руководители высшего звена (операционный директор, финансовый директор) – 150 000 гривен,
- Врачи стоматологи – 75 000 гривен,
- Представители инженерии – 75 000 гривен,
- Продакт менеджер по фармацевтике – 80 000 гривен.
Если сравнить зарплаты украинцев в 2021 году и 2022 – 2023 годах, то увидим, что они существенно увеличились:
- К примеру, слесари в 2021 году получали 10 000 гривен, а в 2022 – 2023 годах уже 18 000 гривен.
- Инженеры/электрики получали 18000 гривен, а сейчас 30000 гривен.
- Механики тогда могли рассчитывать на 15 000 гривен в месяц, а сейчас – 25 000 гривен.
- Похожая ситуация и со строителями, получавшими два года назад 25 000 гривен. В то же время в 2022 – 2023 году – 40 000 гривен.
Кто на рынке труда больше всего пострадал
Как говорит Куцоконь, ситуация на рынке труда, если говорить о зарплатах, несколько хаотична и нестабильна.
Руководителям критически важно делать возросший и обзор заработных плат каждые полгода — год, тем более в условиях войны. Есть риск, что сотрудников могут переманить в другие компании или работодатель может понять не переплачивает ли он своему сотруднику,
– добавляет эксперт.
Сейчас самые низкие зарплаты наблюдаются в гостинично-ресторанном бизнесе и офлайн ритейле, особенно это касается крупных торговых центров. Все это потому, что произошел отток иностранных туристов, а также среди граждан есть страх посещать места массового скопления.
Профессии, где самые низкие зарплаты:
- Продавцы-консультанты получали в 2021 году около 25 000 гривен, а сейчас их зарплата колеблется в пределах 12 000 гривен,
- Hr-менеджеры получали несколько лет назад по 45 000 гривен ежемесячно, в 2022 – 2023 годах их заработная плата сократилась до 40 тысяч,
- Менеджеры в отеле получали 20 тысяч гривен, сейчас только 15 тысяч гривен,
- Рекрутеры тогда получали 30 тысяч гривен, сейчас всего 15 тысяч гривен.
- Менеджеры по туризму теперь получают 10 тысяч гривен, однако еще в 2021 году их уровень зарплаты был около 30 тысяч.
На какие профессии есть спрос
В результате войны многие женщины уехали за границу. Поэтому сейчас интересная ситуация наблюдается вокруг профессии бухгалтеров, ведь в основном именно женщины работали в этой сфере.
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Некоторые работодатели готовы платить экстра зарплату бухгалтерам, потому что такие специалисты нужны в короткие сроки, а времени на обучение нет,
– говорит Елена Куцоконь.
Также в связи с посевной большинство агрокомпаний активизируется и нанимает разнообразный персонал. Каждый день приходят запросы на специалистов по агросектору, а именно: менеджеры по продажам, менеджеры по закупкам зерновых культур, специалисты отдела исследования родительских линий и другие.