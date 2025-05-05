Обваливается все: экономист сказал, как добить экономику России

Российской экономике удается еще держаться благодаря накопленным ресурсам за предыдущие годы. В России есть Фонд национального благосостояния, который давал возможность закрывать дыры в бюджете. Однако его ресурс уменьшается, а значит санкции дают результат.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский, уточнив, что сейчас в Фонде осталось менее 30 миллиардов и именно поэтому финансисты Кремля внезапно на этой неделе втрое увеличили прогноз дефицита на 2025 год.

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Какие отрасли в России приходят в упадок?

Интересная деталь заключается в том, что прогнозный показатель дефицита на 2025 год финансисты указали в размере 3,7 триллиона рублей, а в Фонде национального благосостояния ликвидная часть только 3,2.

Возникает вопрос, каким образом они будут покрывать дефицит, никто в мире денег России не даст,

– подчеркнул Несходовский.

России удавалось держаться на плаву также благодаря тому, что она обходила санкции, в частности продолжала продавать нефть. ЕС, по мнению Несходовского, недостаточно прилагал усилий, чтобы отслеживать корабли теневого российского флота. Благодаря поступлениям средств от продажи нефти России удавалось нивелировать санкции, ведь были вливания в ее экономику.

Однако, как отметил руководитель аналитического направления сети "АНТС", санкции против России являются эффективными, они весь этот период понемногу сокращали возможности страны-агрессора.

"Сейчас не один черный лебедь есть для российской экономики, а целая стая. Россияне дошли до критической черты по использованию своих ресурсов, есть падение цены на нефть и упадок ряда российских отраслей", – озвучил Несходовский.

По его словам, Путин вымаливает на каждых переговорах, чтобы США позволили покупать у них самолеты. Ведь в России наступает критическое время, когда все их самолеты просто начнут падать. Россияне, со слов Несходовского, увеличивают срок их эксплуатации и полностью засекретили информацию об авиаавариях, которые происходят.

"Авиаотрасль в России фактически упала, восстановить ее россияне не могут. Провал потерпела и автомобильная отрасль, падает и угольная", – рассказал Несходовский.

Когда произошел слом российской экономики?

Стоит принимать во внимание и инфляцию. Согласно российской статистике, она составляет более 10%, а по факту – 17-20%. Это означает, что реального экономического роста не было.

"Мы отслеживали экономическое состояние России с 2023 года, видели насколько ухудшается ежемесячно положение экономики. При высокой цене на нефть Россия в определенной степени держалась до четвертого квартала 2024 года, слом произошел в конце 2024-го, а в 2025 году фактически рушится все, в частности финансовая система", – отметил Несходовский.

Сейчас ВТБ-банк ищет ресурсы для того, чтобы пополнить свой капитал, потому что он не выполняет базовые показатели. У "Газпрома" убытки составляют триллион рублей. Средства в Фонде национального благосостояния заканчиваются, фактически свернуты все капитальные вложения, очень высокая стоимость кредитов.

Сейчас, чтобы добить российскую экономику, как подытожил Несходовский, главное не отменять санкции против страны-агрессора, а еще и усиливать их. По его убеждению, Европа ни в коем случае не будет соглашаться на авантюры, которые предлагает администрация американского президента Трампа.

Тогда российская экономика будет гаснуть. У Путина, по мнению Несходовского, не будет денег для того, чтобы продолжать войну. Уже сейчас в России сокращают выплаты за подписание россиянами контрактов с минобороны, а также компенсации за убитых на войне.