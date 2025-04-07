В ЕС прокомментировали переговоры с США по смягчению санкций против России

Европейский Союз еще не обсуждал с администрацией Дональда Трампа возможное ослабление санкций против России. Либерализация ограничений может произойти в рамках договоренностей о прекращении огня.

Обсуждали ли ЕС и США ослабление санкций

Такое заявление сделал главный представитель ЕС по санкционной политике, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Мы еще не имели никаких обсуждений с американцами по вопросу санкций,

– сказал Дэвид О'Салливан, главный санкционный уполномоченный ЕС, в интервью Bloomberg TV.

По его словам, Вашингтон пока не обращался к Евросоюзу с предложениями обсудить требования России по смягчению санкций. А это одно из главных условий, которые Москва выдвигает в обмен на временное прекращение боевых действий, которые сейчас обсуждает команда Трампа.

Важно! Большинство лидеров Европы пока отвергают возможность ослабления санкций против России, если Москва не выведет свои войска с оккупированных территорий Украины.

Может ли ЕС ослабить санкции в будущем

После вторжения России в Украину, Евросоюз тесно сотрудничал с администрацией Байдена. В том числе и по созданию и внедрению жестких санкций против Москвы.

Однако политика США претерпела резкие изменения, как президентом стал Дональд Трамп, который намекал на возможность смягчения санкций в рамках дипломатических усилий по налаживанию контактов с Россией. В то же время он время от времени угрожал Москве новыми ограничениями, если та не будет относиться серьезно к мирным переговорам.

На недавних переговорах с представителями США в Саудовской Аравии Россия выдвинула требование: снова подключить один из крупнейших государственных банков к международной платёжной системе SWIFT. Такой шаг требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов Евросоюза. В то же время сам ЕС пока не участвует в этих переговорах.

Европейская решимость сохранять санкции против России может стать источником напряжения в отношениях с США, если Трамп активно настаивать на скором завершении конфликта в Украине,

– пишет Bloomberg.

ЕС уже начал обсуждение возможного 17-го пакета санкций против России. Поэтому Блок четко заявил, что еще слишком рано говорить об ослаблении ограничений.

Заметьте! О'Салливан сказал, что позиция Европейского Союза заключается в том, что санкции – это очень важный инструмент влияния в любых переговорах с Россией, и им следует пользоваться рассудительно, постепенно и исключительно в контексте достижения длительного и устойчивого мира.