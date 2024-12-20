Как МИД Украины отреагировало на решение США разрешить Турции платить за газ через Газпромбанк

20 декабря Bloomberg сообщил, что США освободили Турцию от санкций в отношении Газпромбанка. То есть, Анкара получила возможность оплачивать газ именно через этот российский банк.

Как Украина отреагировала на решение США

МИД Украины негативно отреагировал на решение США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Георгия Тихого.

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Георгий Тихий Спикер Министерства иностранных дел Украины Со всем пониманием особых потребностей наших партнеров, мы убеждены, что международные санкции против Газпромбанка должны сохраняться в полном объеме, а любые ослабления вредят коллективным усилиям, направленным на повышение давления на агрессора и восстановления мира, безопасности и стабильности в регионе.

Тихий уточнил, что Украина надеется на возобновление действия ограничений через определенное время.

Рассчитываем, что этот шаг является временным и краткосрочным, а полное действие ограничений будет восстановлено и сохранено,

– говорит Тихий.

Напомним! Американские санкции ограничили возможность поступления платежей в Газпромбанк. Турция попросила Минфин США сделать исключение.