Не только пенсии: какой денежной помощи ждать пенсионерам в 2023 году

Традиционное повышение минимальных пенсий в этом году не произойдет, хотя правительство обещает проиндексировать выплаты. 24 Канал решил напомнить, на какие еще выплаты могут рассчитывать пенсионеры.

Пенсия в Украине

В 2023 году минимальная и максимальная пенсия будет составлять один и десять прожиточных минимумов соответственно. А вот страховой стаж для ухода на пенсию вырос до 30 лет.

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Вместе с тем министр Минсоцполитики Оксана Жолнович заверила, что правительство проиндексирует выплаты в этом году, как только поймут сколько составила инфляция по результатам этого года.

Выплаты для ВПЛ

На выплаты как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) могут рассчитывать также и пенсионеры. Более того, такие выплаты никак не повлияют на размер и начисление пенсии. Пенсионеры-переселенцы могут рассчитывать на 2 тысячи гривен ежемесячно, а имеющие группу инвалидности – 3 тысячи гривен.

Для всех ВПЛ, чтобы получить помощь от государства, действует одно два условия: вы проживали в общине, где сейчас ведутся боевые действия, или ее недавно деоккупировали. Сейчас до этого перечня входят девять областей Украины и 329 общин:

Донецкая (66 общин);

Харьковская (56 общин);

Днепропетровская (10 общин);

Луганская (37 общин);

Запорожская (62 общины);

Херсонская (49 общин);

Николаевская (26 общин);

Сумская (19 общин);

Черниговская (4 общины).

Выплаты за размещение ВПЛ

Компенсация за размещение

Каждый разместивший у себя дома переселенца может получить компенсацию от государства. Пока известно, что такую денежную помощь хозяевам жилья будут выплачивать по 31 марта этого года.

Сумма компенсации определяется на уровне 30 гривен за каждый день. Общая сумма компенсации определяется путем определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

Чтобы получить компенсацию, нужно:

подать заявление о готовности привлечь людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Приют;

подать соответствующее заявление в ОМС после поселения переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев;

получить компенсацию.

Компенсация за коммуналку

Также можно получить помощь от государства посредством компенсации за коммунальные услуги в случае размещения у себя дома ВПЛ. Сумма компенсации составляет 450 гривен за каждого переселенца. Согласно Дие, помощь должны начислить в течение пяти рабочих дней

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

заявление на получение компенсации расходов;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением, или документ, подтверждающий полномочия представителя владельца.

Денежная помощь от ООН

Все украинцы могут податься на помощь от УВКБ ООН, которая направлена на решение основных проблем беженцев, таких как необходимость платить аренду, покупать еду и предметы гигиены. Эта программа предусмотрена не только для семей, но и пожилых людей. Главным условием является месячный доход не выше 5400 гривен.

Помощь будет составлять 6 660 гривен и выплачиваться в течение трех месяцев, по 2 220 гривен каждого.

Помощь от Красного креста

В ООН подчеркивают, если вы были зачислены на финансовую помощь в размере 2 220 гривен на человека ежемесячно от другого агентства ООН или гуманитарной организации, то не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН. Поскольку это один и тот же вид помощи, который реализуют различные агентства.

Некоторые переселенцы могут получить помощь от Красного креста в формате сертификата на покупки в сети "Сільпо". Сумма такого сертификата будет составлять 500 гривен. К категориям, которые могут на него претендовать, относятся:

лица с инвалидностью I группы ;

; семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 16 лет;

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту в возрасте до 16 лет.

Как получить сертификат на покупки в "Сільпо"

Для получения сертификатов на 500 гривен нужно иметь документы, подтверждающие статус ВПЛ, а также справку об инвалидности, а для родителей детей с ограниченными возможностями нужно иметь еще и свидетельство о рождении детей.

Выплаты почетным донорам

Также помощь от Красного Креста могут получить все внутренне перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за полномасштабной войны. Сумма выплат будет составлять 2 500 гривен в месяц.

Если вы бесплатно сдали 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови, можете считаться почетным донором, а соответственно и рассчитывать на денежную помощь от государства.

Размер таких выплат составляет 10% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Теперь доплата составляет 209,30 гривен в месяц. Поскольку увеличение прожиточного минимума не предусмотрено бюджетом в этом году, то и выплата не останется по-прежнему в 2023 году.