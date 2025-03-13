Двойной удар: что будет с экономикой России, если Путин согласится прекратить огонь

Украина по результатам переговоров с США согласилась на режим 30-дневного перемирия по всей линии фронта. Теперь поддержать предложение должен диктатор Владимир Путин, который ожидает от этого ослабления санкций.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по экономике Максим Блант, отметив, что для российского министерства финансов это плохая история. Ситуацию осложняют "торговые войны", которые начались с Канадой, затем с Мексикой и Китаем.

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Что ждет российскую экономику

Сложилась совсем нетипичная ситуация для российской экономики. Цены на нефть падают или не растут. Причина в том, что есть ожидания замедления американской экономики. Соответственно все пересматривают прогнозы спроса на нефть.

Обычно, в такие моменты рубль падает, но сейчас он наоборот укрепляется. Для Минфина – это двойной удар, потому что нефтегазовые доходы высчитывают, судя по курсу доллара и цен на нефть. И то, и другое для Минфина плохо, поэтому "дыра" в бюджете в феврале 2025 года оказалась слишком большой,

– объяснил эксперт по экономике.

Она составляет триллион рублей и уже за 2 первых месяца года бюджетная "дыра" больше более чем в 2 раза, чем предусмотрено за весь год. Для российских экспортеров ситуация тоже не слишком приятная. У них расходы в рублях, которые становятся дороже, а доходы в валюте, которая падает и дешевеет.

Если Кремль откажется от предложения США о перемирии, то рубль, скорее всего, вернется к цене 90 – 100 за доллар. Те, кто покупал валюту на нынешнем уровне, – заработают, но это мелочь, если сравнивать с инфляционным давлением, который увеличится.

С одной стороны, доходы населения падают, гражданский сектор промышленности в плохом положении, все ждут планового банкротства, потому что не могут конкурировать с военным производством,

– подчеркнул Максим Блант.

Мы видим ситуацию, в которой Путину нужна передышка, но она не принесет ему облегчения. Ведь быстро сократить военные расходы не получится, поэтому стабильности в российской экономике не удастся достичь.