Соглашение о полезных ископаемых подписано: какой этап следующий

В ночь с 30 апреля на 1 мая Украина подписала соглашение с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Новым этапом станет ее ратификация Верховной Радой, которая состоялась 8 мая.

Что будет после подписания соглашения

Сегодня Рада поддержала ратификацию соглашения, поэтому это - следующий этап в реализации инициативы, сообщает 24 Канал.

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Как пояснил председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, для запуска проектов по добыче полезных ископаемых в Украине необходимо сначала провести геологическое исследование территорий.

Также нужно объявить конкурсы для заинтересованных компаний и выдать соответствующие лицензии. Это длительный процесс, который потребует серьезной подготовки.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Подготовительные работы будут занимать довольно много времени. Есть еще вопрос по добыче урановой руды. Есть заинтересованность в том, чтобы создавать замкнутый цикл производства ядерного топлива. Это тоже занимает время. Поэтому если в течение года не будет каких-то очень активных движений, то ничего страшного.

Кроме того, Кушнирук подчеркивает важность развития полного цикла по производству ядерного топлива, в частности в сфере добычи урана, что также требует времени.

Он отмечает: если в течение года не будет заметного прогресса, это еще не будет означать провал инициативы – ключевое значение имеет создание соответствующей институциональной базы и запуск ее работы.

Основные положения соглашения

Соглашение между Украиной и США по стратегическому сотрудничеству в сфере полезных ископаемых имеет ряд ключевых принципов, которые гарантируют сохранение суверенитета и национальных интересов Украины:

Контроль и собственность остаются за Украиной, а управление вновь созданным Фондом восстановления будет осуществляться на паритетных началах – 50/50, без преимущественного голоса ни одной стороны.

Национальная собственность Украины юридически защищена, а само соглашение не создает долговых обязательств перед США.

Документ соответствует Конституции Украины и не влияет на ее курс в ЕС, что прямо зафиксировано в условиях.

Финансирование Фонда будет осуществляться исключительно за счет поступлений от новых лицензий на разработку месторождений. Все доходы от действующих или уже запланированных проектов в госбюджет в Фонд не включаются.

США будут оказывать поддержку в привлечении инвестиций и технологий, а доходы Фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США.

Соглашение охватывает добычу более 50 видов стратегически важных ресурсов – от лития, урана и титана до редкоземельных металлов, нефти и газа.