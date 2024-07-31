Кому уменьшат пенсию и почему

Уменьшить размер пенсионных выплат могут до 20%, если пенсионер устроился на работу, не уведомив об этом Пенсионный фонд. Размер выплат в случае нарушения процедуры определяют индивидуально, учитывая ряд факторов. В случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом факте органы Пенсионного фонда.

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Кроме того, Пенсионный фонд необходимо предупреждать также о начале предпринимательской деятельности, увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.

Важно Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером.

Как уведомить Пенсионный фонд об изменении статуса

О дате трудоустройства, увольнения или прекращения регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения.

Заявление также можно подать: