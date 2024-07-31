Кому зменшать пенсію та чому

Зменшити розмір пенсійних виплат можуть до 20%, якщо пенсіонер влаштувався на роботу, не повідомивши про це Пенсійний фонд. Розмір виплат у разі порушення процедури визначають індивідуально, враховуючи низку факторів. У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів має повідомити про цей факт органи Пенсійного фонду.

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Крім того, Пенсійний фонд необхідно попереджати також про початок підприємницької діяльності, звільнення або припинення підприємницької діяльності.

Важливо Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміну статусу

Про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи ПФУ виключно шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості.

Заяву також можна подати: