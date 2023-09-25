Массовые увольнения IТ-специалистов: почему сократили более 200 тысяч айтишников

Профессии, связанные с IТ, сейчас невероятно популярны. Однако рынок довольно перенасыщен, поэтому, в результате автоматизации, работников начали массово увольнять.

Почему айтишники теряют работу

Если верить статистике, более 236 тысяч работников IТ-сферы потеряли работу в результате массовых сокращений. Ожидается, что в этом году уволенных станет больше.

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С начала 2023 года сокращения произошли более чем в тысяче компаний. Однако это не предел.

К примеру, производитель телекоммуникационного оборудования "Cisco Systems" сообщил, что планирует увольнение 350 сотрудников. А стриминговый сервис Roku хочет сократить штат на 10%. В каких еще компаниях произошли массовые увольнения: "Spotify";

"SAP";

"Amazon";

"Twilio";

"DocuSign";

"Electronic Arts";

"Business Machines";

"Palantir Technologies";

"Salesforce";

"Microsoft";

"Alphabet". В Украине В Украине средняя зарплата айтишника составляет 22 тысяч гривен. Для сравнения, этот же показатель, по всем специальностям – 16,5 тысячи.

В 2022 году сократили всего 154,34 тысячи сотрудников.