Массовые увольнения IТ-специалистов: почему сократили более 200 тысяч айтишников

25 сентября 2023, 16:13
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Источник:

Layoffs.fyi

Профессии, связанные с IТ, сейчас невероятно популярны. Однако рынок довольно перенасыщен, поэтому, в результате автоматизации, работников начали массово увольнять.

Почему айтишники теряют работу

Если верить статистике, более 236 тысяч работников IТ-сферы потеряли работу в результате массовых сокращений. Ожидается, что в этом году уволенных станет больше.

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С начала 2023 года сокращения произошли более чем в тысяче компаний. Однако это не предел.

Обратите внимание! В 2022 году сократили всего 154,34 тысячи сотрудников.

К примеру, производитель телекоммуникационного оборудования "Cisco Systems" сообщил, что планирует увольнение 350 сотрудников. А стриминговый сервис Roku хочет сократить штат на 10%. В каких еще компаниях произошли массовые увольнения:

  • "Spotify";
  • "SAP";
  • "Amazon";
  • "Twilio";
  • "DocuSign";
  • "Electronic Arts";
  • "Business Machines";
  • "Palantir Technologies";
  • "Salesforce";
  • "Microsoft";
  • "Alphabet".
В Украине средняя зарплата айтишника составляет 22 тысяч гривен. Для сравнения, этот же показатель, по всем специальностям – 16,5 тысячи.
Автор: Анастасія Зорик