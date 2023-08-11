Возобновление энергосистемы продолжается: успеют ли энергетики к началу зимы

Энергетику Украины могут снова ждать очередные массовые атаки россиян. Об этом говорят как отдельные эксперты, так и "Укрэнерго". Главное в этом восстановление уже поврежденных в прошлом году мощностей.

На сколько восстановили энергосистему Украины

Как рассказал 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин после прошлой зимы украинскую энергосистему вероятнее всего не удалось полностью восстановить. Одной из причин могло стать нехватка технического оборудования.

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По словам эксперта, многие трансформаторы и другие технические вещи производят в течение длительного срока. Соответственно, на это может уйти как несколько месяцев, так и полгода или год.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Кроме того, важно еще знать, какие это были заказы и какие запасы, ведь в прошлом году мы имели запасы трансформаторов и определенного оборудования. Впрочем, они уже закончились.

Какой может быть зима 2023 года

что за словами премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день продолжаются работы по ремонту энергетических структур. Следовательно, отремонтировано 5 атомных энергоблоков, а еще 4 в ремонте, 24 энергоблока ТЭС, а это 62%, отремонтировано и находятся в ремонте, ТЭЦ – отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте, а относительно гидроэлектростанций, то отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегаты.

Собеседник объясняет, что отключение света не часто, но могли чувствовать некоторые украинцы даже летом из-за чрезмерного потребления и ремонта мощностей. Впрочем, зимой вероятность таких отключений возрастает еще и из-за снижения температуры.

Если мы смоделируем самый плохой сценарий, когда обстрелы будут продолжаться, зима будет холодной, а возобновление энергосистемы составит малый процент, то может быть так, что ситуация со светом будет еще хуже, чем в прошлом году,

– говорит Юрий Щедрин.

В "Укрэнерго" готовятся к возможным атакам врага этой зимой, сообщают в компании. На сегодняшний день осуществлен значительный перечень мер безопасности и подготовлены "сюрпризы" для россиян.

В то же время важно понимать, что