Как исчисляют доход семьи для субсидий и льгот в марте
- В марте 2025 года Кабмин принял постановление №303, изменяющее порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для социальной помощи.
- Согласно новым правилам, субсидии на аренду жилья не учитываются, но алименты учитываются, а денежное обеспечение военнослужащих учитывается после уплаты военного сбора.
В марте 2025 года был изменен порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи. Этот показатель применяют для начисления всех видов государственной социальной помощи.
Изменения в исчислении совокупного дохода семьи
18 марта 2025 года Кабмин принял постановление №303, что вносит коррективы в процесс исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Согласно новому документу, был обновлен список выплат, учитываемых или не учитываемых при назначении жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг, закупки топлива и сжиженного газа.
Согласно новым изменениям:
- Не учитываются при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи субсидии на аренду жилья.
- Учитываются полученные алименты в совокупном доходе семьи.
Также, при назначении жилищной субсидии, денежное обеспечение военнослужащих учитывается после уплаты военного сбора.
Что включается в совокупный доход домохозяйства
В совокупный доход включают:
- Заработную плату.
- Денежное обеспечение военнослужащих.
- Пенсию.
- Стипендию (кроме социальной для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа).
- Социальные выплаты, в том числе льготы на коммунальные услуги, топливо и сжиженный газ.
- Пособие по безработице и другие страховые выплаты.
- Денежные переводы из-за границы.
- Дивиденды от ценных бумаг.
- Другие доходы, в том числе от аренды земли или продажи имущества.
Обратите внимание! Средства, полученные на оздоровление детей, не включаются в среднемесячный совокупный доход при назначении субсидии.