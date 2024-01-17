Для чего будет создаваться новый банк

Украинское правительство планирует создание Банка по реконструкции в течение 2024 года. Финансовое учреждение должно формироваться при поддержке BlackRock и JPMorgan Chase. Политик Ростислав Шурма считает, что этот банк запустится минимум через полгода.

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Ростислав Шурма Заместитель руководителя Офиса Президента У нас есть минимум 500 миллионов долларов выделенного капитала – я думаю, это будет около 1 миллиарда долларов обязательств.

Отдельно Шурма отметил, что на участие в фонде зарегистрировано 280 проектов. При этом BlackRock и JPMorgan заинтересовались лишь ориентировочно 30 предложениями.

Какова позиция JPMorgan и BlackRock

Вице-президент Blackrock Филипп Хильдебранд заявил, что фонд может быть готов через год. Также он рассказал, что его компания помогала Украине искать пути финансирования своего проекта. В частности, речь идет о деньгах от государств-доноров и частных инвестициях.

Филипп Хильдебранд Вице-президент Blackrock Мы хотим быть готовы к развертыванию, по крайней мере, с мягкими обязательствами со стороны стран-доноров.

Напомним! Зеленский встретился в Давосе с представителями компании JPMorgan, чтобы продолжить переговоры относительно финансовой ситуации в Украине и предоставления новой помощи.