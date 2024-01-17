Для чого буде створюватись новий банк
Український уряд планує створення Банку реконструкції протягом 2024 року. Фінансова установа має формуватися за підтримкою BlackRock та JPMorgan Chase. Політик Ростислав Шурма вважає, що цей банк запуститься мінімум за пів року.
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У нас є щонайменше 500 мільйонів доларів виділеного капіталу – я думаю, це буде близько 1 мільярда доларів зобов'язань.
Окремо Шурма зауважив, що на участь у фонді зареєстровано 280 проєктів. При цьому, BlackRock та JPMorgan зацікавились лише орієнтовно 30 пропозиціями.
Яка позиція JPMorgan і BlackRock
Віцепрезидент Blackrock Філіп Хільдебранд заявив, що фонд може бути готовий за рік. Також, він розповів, що його компанія допомагала Україні шукати шляхи фінансування свого проєкту. Зокрема, йдеться про гроші від держав-донорів та приватні інвестиції.
Ми хочемо бути готовими до розгортання принаймні з м'якими зобов'язаннями з боку країн-донорів.