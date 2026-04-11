Будут ли специальные льготы и выплаты для людей с инвалидностью в апреле
- В апреле система поддержки людей с инвалидностью остается без изменений, а объем помощи зависит от группы инвалидности и страхового стажа.
- Социальные льготы включают медицинские услуги, средства реабилитации, льготный проезд и санаторно-курортное лечение, причем часть льгот доступна только по заявлению.
Вопрос выплат и льгот остается актуальным для многих украинцев. В то же время растет беспокойство, сохранится ли поддержка для людей с инвалидностью и возможны ли изменения уже в апреле.
Сохранятся ли льготы и выплаты для людей с инвалидностью?
В апреле система поддержки людей с инвалидностью остается действующей, без резких изменений в базовых подходах к начислению выплат и предоставлению льгот. В то же время объем помощи, по-прежнему, зависит от индивидуальных оснований: группы инвалидности, страхового стажа и социального статуса, сообщает Пенсионный фонд.
Пенсионные выплаты формируются по общему принципу: их размер привязан к пенсии по возрасту.
- Для лиц с инвалидностью I группы предусмотрено 100% соответствующей суммы, для II группы – 90%, для III группы – только 50%.
Важно! Право на такие выплаты возникает только при наличии необходимого страхового стажа, одновременно в него засчитывается и период после установления инвалидности до достижения 60 лет.
В апреле также сохраняется гарантированный минимум: пенсия для лиц с инвалидностью не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных, который в 2026 году составляет 2 595 гривен.
Какие социальные льготы действуют для лиц с инвалидностью?
Кроме пенсий, продолжает действовать система социальных льгот. Часть льгот фактически остается неиспользованной из-за неосведомленности, в частности это касается медицинских программ и помощи на уход.
Как объясняет Закон Украины об "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Это включает:
- доступ к бесплатным или частично компенсированных медицинских услуг;
- обеспечение средствами реабилитации;
- льготный или бесплатный проезд;
- а также санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.
Обратите внимание! Часть этих гарантий предоставляется автоматически, другие можно получить только по заявлению или подтверждением статуса.
Дополнительные условия предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны. Для них действуют расширенные социальные гарантии, в частности в сфере труда, медицины и жилищного обеспечения, а также льготы на оплату коммунальных услуг в определенных пределах.
Выросли ли пенсии лиц с инвалидностью в 2026 году?
В 2026 году пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью были повышены в пределах ежегодной индексации. Перерасчет произошел автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд.
После индексации минимальные выплаты для лиц с инвалидностью I группы составляют от 3 725 гривен. В то же время для отдельных категорий, в частности военнослужащих и лиц с инвалидностью вследствие войны, размер пенсий может быть значительно выше – до 18 885 гривен в зависимости от статуса и условий назначения.
В то же время следует учитывать, что повышение касается прежде всего базовой части пенсии, тогда как отдельные надбавки и доплаты могут оставаться без изменений.