Можно ли оформить справку о доходах пенсионера, находясь за границей
- Пенсионеры могут оформить справку о доходах онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины, даже находясь за границей.
- Для оформления справки нужна авторизация с помощью квалифицированной электронной подписи на портале ПФУ.
В Украине существует такое понятие как справка о доходах пенсионера. Это документ, который подтверждает размер полученных выплат за определенный период.
Оформление справки о доходах пенсионера
Такая справка может понадобиться при оформлении льгот, для подтверждения платежеспособности или в случае подачи документов в консульства, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Ее украинцы могут оформить онлайн. Даже если находятся за границей и не планируют поездок в Украину.
Если вы находитесь за границей, но вам нужно подтвердить свой пенсионный доход в Украине, вы можете оформить справку о доходах онлайн – без необходимости личного посещения органа Пенсионного фонда Украины,
– говорится в сообщении.
Получить справку возможно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины ПФУ. Чтобы оформить документ, следует выполнить такой алгоритм действий:
- На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку "Вход";
- Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов".
- В открывшемся окне, выбрать "Справка о доходах пенсионера".
- Заполнить все обязательные поля формы и указать период, за который нужно сформировать справку, предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ".
Обратите внимание! С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".