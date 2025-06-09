Оформление справки о доходах пенсионера

Такая справка может понадобиться при оформлении льгот, для подтверждения платежеспособности или в случае подачи документов в консульства, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Ее украинцы могут оформить онлайн. Даже если находятся за границей и не планируют поездок в Украину.

Если вы находитесь за границей, но вам нужно подтвердить свой пенсионный доход в Украине, вы можете оформить справку о доходах онлайн – без необходимости личного посещения органа Пенсионного фонда Украины,

– говорится в сообщении.

Получить справку возможно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины ПФУ. Чтобы оформить документ, следует выполнить такой алгоритм действий:

На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажать кнопку "Вход";

Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Запрос на получение электронных документов".

В открывшемся окне, выбрать "Справка о доходах пенсионера".

Заполнить все обязательные поля формы и указать период, за который нужно сформировать справку, предоставить разрешение на передачу и обработку персональных данных и нажать кнопку "Отправить в ПФУ".

Обратите внимание! С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".